“Keşke her ay gelse!” Yollara Cumhurbaşkanı Makyajı

“Keşke her ay gelse!”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretine günler kala Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin cadde ve kaldırımda yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Bazı vatandaşlar aylarca yol ve kaldırım çalışmaların yapılmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelmesine yakın bir zamanda yapıldığını ileri sürüp Erdoğan’ın her ay gelmesi temennisinde bulunurken, bazıları ise çalışmaların yerinde olduğunu söylediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim Cumartesi günü Malatya’ya gelecek olması, Malatya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını hızlandırdı. Belediyenin hız kazanan çalışmalarını değerlendiren bazı vatandaşlar bu çalışmaların daha önce değil de neden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelmesine yakın yapıldığını sorarken, bazı vatandaşlar ise bu çalışmaların gerekli olduğuna dikkat çekti. BUSABAH gazetesine çalışmalarla ilgili konuşan vatandaşlar önemli değerlendirmelerde bulundular.

Çalışmaların daha önceden yapılabileceğini ifade eden Safiye Nur Kılıç isimli vatandaş, belediyenin içindeki yoğunluğu da bilmediğini aktardı. Kılıç, “Biz sadece dümdüz bakıyoruz belki onların bir sıkıntısı vardır. Aslında onların düşünceleri, fikirleri de önemli kendileri için ve biz bilmiyoruz bunu tam olarak.” dedi.

“HİZMET İÇİN BİZ ONLARI ORAYA GETİRDİK”

Cumhurbaşkanın son anda yapılan bakımla ve görüntü ile göz boyama çalışmalarının saçma olduğunu söyleyen Dilek Dinç isimli vatandaş, “Görüntü ile yapmasınlar. Eğer görüntü ile yaparlarsa kalacaklarını sanmıyorum. Önemli olan vatandaşa ve Malatya’ya neler yaptıkları. Hizmet için biz onları oraya getirdik. Cumhurbaşkanımızın onlara verdiği desteği bize sunmalarını istiyoruz. Sunmadıktan sonra görüntüyü ne yapayım. Çiçektir solar, ölür ama insan yaşar. Sanmıyorum Cumhurbaşkanımızın da böyle görüntüye önem vereceğini, kişilerin yaptıkları ile ilgilenecektir. Ben öyle düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“İnşallah Cumhurbaşkanımız her yıl gelir, yollarımız ve şehrimiz güzelleşir” diyen Ramazan Özdemir isimli vatandaş, “Emeği geçenlere de teşekkür etmek lazım sebep ne olursa olsun. Yollarımız çok berbattı özellikle çevre yolu, anayolumuz çok berbattı bu sayede yollarımız güzelleşiyor. İnşallah her ay devamlı gelir” ifadelerine yer verdi.

“MALATYA SADECE MERKEZDEN İBARET DEĞİL”

Belediyenin vatandaşa hizmet yaptığını belirten Duran Kılıç isimli vatandaş da, “Malatya’mıza hizmet getiriliyor. Cumhurbaşkanı geldiği içinde olabilir. Ama daha önceden de çalışmalar vardı. Köylerde ve çevremizde var. Malatya sadece merkezden ibaret değil. İlçelerimizde var. Bizim Kuluncak kazasında güzel çalışmalar var. Belediye Başkanından da memnunum Erhan Cengiz, çevre köylerin, mahallelerin yol kumlamasını çok hızlı şekilde yapıyor” dedi.

Belediyeler Cumhurbaşkanı geldiği için mecbur kendini kanıtlayacak diyen Hüseyin Doğan ise, “Belediyeler Cumhurbaşkanının geleceği güne yakın kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Önceden neden aynı özeni göstermiyorlardı halka. Keşke her ay gelse Cumhurbaşkanımız. Kendilerini göstermek için çalışıyorlar, evet normalde de çalışıyorlar ama Cumhurbaşkanı geldiği zaman daha çok ilgi gösteriyorlar” şeklinde konuştu.

“SÜREKLİ HİZMET OLMASI LAZIM, İKİ GÜNDE NE HİZMET YAPACAK”

Belediyelerin çalışmadığını söyleyen Fikret Gücin isimli vatandaş da, “Belediyeler sıfır, ben sadece Mehmet Çınar’dan razıyım diğer ikisi sıfır. Çalışma yok. Şu an Erdoğan geliyor diye değil sürekli olacak. Hele bir Konya’ya, Kayseri’ye gitsinler belediye başkanı görsünler. Sürekli hizmet olması lazım, iki günde ne hizmet yapacak. Biraz asfalt, biraz boya tamam. Ondan sonra yok. Ben Cumhurbaşkanının yerinde olsam bu belediye başkanlarından hiçbirini seçimlerde göstermem. Bir tanesini koymam belediyeye. Çalışmıyorlar, ara sokaklara gidin yollar hep çukur. Bir Zafer Mahallesine git ara sokaklar hep asfalt, kaldırım kalkmış. Paşaköşkü’ne git ora dört dörtlük. Ben Cumhurbaşkanının yerinde olsam bunları ne belediyeye koyarım ne de belediyenin önünden geçiririm. Büyükşehiri çok methettiler. Selahattin Gürkan’a oy verdim ama bundan sonra tekrar seçimlerde onu koyarlarsa ben ona oy vermem. Cumhurbaşkanıma veririm. Cumhurbaşkanımız sayesinde geliyorlar o makama oturuyorlar ondan sonra hizmet yok” ifadelerine yer verdi.

“HAVALİMANINDAN BU YANA ŞU AN ÇİÇEKLERLE DONATILMIŞ TAHMİN EDEBİLİYORUM”

Telefon rehberinde belediyelerin şikâyet numaralarının kayıtlı olduğunu ifade eden Merve Yazıcı, “Ben belediyelerin etrafta eksik gördüğüm şeylerini, resmini çekip her zaman şikâyet ediyorum, düzletildiğini de görmedim açıkçası. 3-5 şikâyette ancak düzeltiliyor. Cumhurbaşkanı geldiğinde sadece temizlik yapılıyor. Böyle bir şehir görünür hale geliyor. Güzel bir şekilde temizliği yapılıyor, yol yapılıyor, havalimanından bu yana inanır mısınız şu an çiçeklerle donatılmış tahmin edebiliyorum. Daha öncesinde oralarda çalıştım çünkü çok iyi biliyorum. Sadece göstermelik oluyor. Biz bunun vergisini ödüyoruz ama vergisini ödediğimiz hizmetin karşılığını alamıyoruz. Gençler olarak biz hiçbir hizmetten memnun değiliz, üniversite okuyoruz ama önümüzü göremiyoruz, işsiz kalacağımızı bile bile üniversite okuyoruz biz. Umarım önümüzü açar. İsteğimiz sadece hizmetin o geldiğinde gözümüze sokulması değil. Her zaman için biz hizmeti görelim, alalım istiyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanının her şeyin en iyisini layık olduğunu söyleyen Murat Kuruçay isimli vatandaş da, “Şu dönemde yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durmamız lazım. O gelmeden önce de yollar ve kaldırımlar yapılsa çevre güzelleşse daha iyi olurdu” dedi.

Hacere Çetkin ise belediyelerin yaptığı çalışmalarla ilgili olarak “Bazıları AK Partiyi kullanarak belediyeye giriyorlar. Dürüstçe çalışmalar yapmıyorlar. Bir sürü sıkıntı var ama ben bir fayda görmedim” ifadelerine yer verdi.

“SADECE CUMHURBAŞKANININ GELECEĞİ YOLLAR YAPILIYOR”

Çalışmalar Cumhurbaşkanına sırf bir gösteriş olsun diye yapıldığını belirten Nurettin Karaman isimli vatandaş ise, “Cumhurbaşkanı görsün diye belediye başkanı çalışıyor her yer temiz diye çalışmalar yapılıyor hâlbuki sadece Cumhurbaşkanının geleceği yollar yapılıyor. Belediyelerin her tarafa hizmet götürmesi lazım. Çalışıyoruz diyorlar ama hiçbir şey yaptıkları yok. Belediyeler düzenli olarak çalışma yapsın. Vatandaşların geçeceği yerleri yapsın, çocukların oynayacağı yerlere parklar yapsın. Bunları yapması lazım ki vatandaşlar başkanımız çalışıyor desin” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımız Malatya geliyor başımızın üstünde yeri var” diyen Mehmet Mercan ise, “Belediye reisimizden Allah razı olsun her yerde çalışmalar var. Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde çalışma yapılıyor deniliyor ama o gelmeden önce de çalışmalar yapılıyordu” ifadelerine yer verdi.

Çalışmaların normal olduğunu söyleyen Enes Efe Çoban da, “Normal bir şey, evimize misafir gelse bile temizlik yapılır, o da gayet normal bir şey” dedi.