“KEŞKE BURADA OLSALARDI”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

“Malatya Tek Yürek” sloganında gerçekleştiren sergi ve tiyatro tiyatro gösteriminde konuşan BUSABAH Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, gerçekleştirilen programın çok güzel bir amacı olduğunu dile getirdi. Burada verilmek istenen mesajı herkesin aldığını kaydeden Aydın, “Gönül isterdi ki Sayın Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüz de burada olsalardı. Eğer lokantaları, kebapçıları, kafeleri açmak için sıraya giriyorsanız, böyle güzel ve anlamlı bir günde de burada olmanız lazımdı” dedi.

BUSABAH Medya Grubunun sponsorluğunda, Uluslararası Malatya Dayanışma Platformu Derneği, (UMDP) öncülüğünde Tut Elimi Bağımlılıklarla Mücadele Derneği (TEBMD) ve Malatya Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği (TİSSAD) tarafından “Malatya Tek Yürek” sloganıyla tiyatro ve resim sergisi gerçekleştirildi. Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro gösterimine Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve aynı zamanda BUSABAH Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Demirel, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Uluslararası Malatya Dayanışma Dernek Başkanı Ayten Andiç, Malatya Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Kurucusu Ahmet Turan Gelegen, Tut Elimi Bağımlılıkla Mücadele Dernek Başkanı Memnune Sarıöz, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Resim sergisinin açılışında BUSABAH TV’ye konuşan Uluslararası Malatya Dayanışma Platformu Başkanı Ayten Andiç, yaptıkları bu organizasyonun ilk olduğuna dikkat çekti. Andiç, “Fotoğraf sergimizde özellikle tablolarımız tamamen ihtiyaç sahibi olan hanımlarımızın sergiledikleri tablolar, onların kendi el emekleri, göz nurları, onların sunumlarını yapıyoruz. Aynı zamanda bağımlılıkla mücadele konulu bir tiyatromuz var, özellikle gündemimiz bağımlılık, bağımlılıkla mücadeleye çok önem veriyoruz” açıklamasında bulundu.

Resim sergisinden sonra 1. Malatya Tek Yürek Buluşma programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Uluslararası Malatya Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ayten Andiç yaptı.

“ALT TABAKA DA, ÜST TABAKA DA BİZİM”

Yapacakları projelerden bahseden Andiç, “Bizler, artık Malatya’yı tek payda da birleştirecek olan ne varsa, orada olmak için yola çıktık. İnsanların kendi gücünü ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Bizler bir yola çıktık ve bu yolda inancımızın tam olduğunu söylemek isterim. Mevlana hazretleri buyuruyorlar ki ‘Daima hizmet ve gayret içerisinde ol çünkü hayatın gerçek lezzeti hiç bezginliği olmayan yorgunluktur.’ Bizlerin yapacak daha çok işi var, devletimizin ve milletimizin, Malatya’mızın hizmetine hazırız. Bugün Malatya’daki yetim de bizim, bağımlı çocuk da bizim, çalışan da, işsiz de bizim, sokaktaki genç de, hayvan da bizim, alt tabaka da bizim, üst tabaka da bizim. Bunun dengesini sağlamayı planlıyoruz. Nerede bir mazlum, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa bizler inşallah orada olacağız. Birlik, beraberlik içinde bütünlüğü sağlayıp birleştirici bir köprü olmayı hedefliyoruz. Projelerimiz ile hizmet vermeyi, Malatya’mızın her yerinde bulunmayı hedefliyoruz. En büyük gaye ve amacımız, Malatya’da hiçbir insan ayırt etmeden kucaklayabilmek, birleştirebilmek ve hizmet sunabilmektir. Birçok STK ve derneklerle konuştuk Malatya’mıza faydalı olabilecek projeler hazırladık. İlerleyen günlerde bunları da hizmetinize sunacağız. Bizler yaptıklarımız ve yapacaklarımızla var olacağız, sizlerden ricam ise bundan sonraki süreçte bizlerden desteklerinizi esirgememenizdir. ‘Malatya Tek Yürek’ ve Malatya tek yürek olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

“BİRÇOK KALBE DOKUNDUĞUMUZU BİLİYORUZ”

Tut Elimi Bağımlılıkla Mücadele Dernek Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Malatya Dayanışma Derneği Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Memnune Sarıöz ise, güzel bir gelecek için her zaman bağımlılıkla mücadele edeceklerini söyleyerek, “Ben bu hayatı kötü yapmaya çalışan çocuklarımızı, canlarımızı, nesillerimize kast eden karanlık insanlara karşı naçizane ruhunu, bedenini siper etmiş bir anneyim, bir bireyim. 8 yıldır faaliyet gösteren Tut Elimi Bağımlılıkla Mücadele Derneği olarak devletimizin mülki idarecilerinin desteği ile çok hızlı olmasa da dahi, birçok kalbe dokunduğumuzu biliyoruz. Güzel bir gelecek için bıkmadan ve usanmadan mücadele etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz” dedi.

“MALATYALI GENÇLERİMİZİ SAHNEYE HAZIRLIYORUZ”

Malatya Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Kurucusu ve aynı zamanda Uluslararası Malatya Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Gelegen, “Genel Başkanım Ayten Andiç, ‘Siz gençlerimize hizmet ediyorsunuz, gençlerimize vizyon katıyorsunuz, herkes İstanbul’a kaçıp giderken siz film, sinema, gençlerin sahne duruşu misyon ve vizyonunu açmak için bir çaba gösteriyorsunuz, biz beraber yürüyelim’ diye bir teklif getirdiklerinde, biz de gururla mutlulukla karşıladık ve kabul ettik, TİSSAD bir yaşında. Biz 15 yıla yakındır kamera önünde ve arkasında birçok projede yer aldık. Akademimizde, sanat merkezimizde ve kendi sahnemizde Malatyalı gençlerimizi sahneye hazırlıyoruz, ne yazık ki bu birinci mezun ettiğimiz gençlerimizi İstanbul’da değerlendirmek zorunda kaldık. Malatya’da böyle bir zemin yok ama Malatya tamamen bir açık hava platosu. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir güzellik yok. Bize bu organizasyonda maddi manevi desteğini esirgemeyen BUSABAH Medya Grubu ve İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın’a saygılarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Program TİSSAD Akademi, Çaylaklar Grubu Skeç ve Tiyatro Gösterisi devam etti. Daha sonra plaket takdimi gerçekleştirildi.

Plaket takdiminde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve eşi Hafize Gürkan adına plaketleri alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’dan sonra plaket alan BUSABAH Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın ise bağımlılıkla mücadelede her zaman tek yürek olacaklarını söyledi.

“GÜZEL BİR AMAÇ VARDI”

“Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, herkes güzel şeyler konuştu ama ben biraz eleştirel konuşacağım” diyen Aydın, şunları kaydetti:

“Beni, programımı seyredenler bilir, bugün çok güzel bir amaç vardı, bağımlılıkla mücadele. Bu mesajları da bence herkes aldı. Ama gönül isterdi ki Sayın Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüzde burada olsaydı. Eğer lokantaları, kebapçıları, kafeleri açmak için sıraya giriyorsanız, böyle güzel ve anlamlı bir günde de burada olmanız lazımdı.”

TİSSAD Akademi Mezuniyet Töreni ve plaket takdiminden sonra program sona erdi.