kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı

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Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Fethiye’de yakalandı.
M.K. isimli şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı
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