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Anasayfa / Asayiş / Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı

kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı
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Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Fethiye’de yakalandı.

M.K. isimli şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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