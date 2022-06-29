“Kesime gitmeden önce rapora bakın”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık seçimi konusunda vatandaşlara bazı uyarılarda bulunan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Hayvanlar kesime gitmeden önce raporlarına bakılmalıdır. Yani hayvanın damızlıktan düştüğüne ve hamile olmadığına dair bir veteriner raporu gerekiyor. Veteriner raporu olmadan dişi hayvanı kesiyorsanız, bu tamamen suçtur ve bunun da cezai işlemi vardır” dedi.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, hayvan pazarlarında ve hayvan kesim alanlarında denetimlerin sıklıkla yapılması ve damızlık hayvan kesenlere de cezai işlemlerin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan tarım girdi maliyetlerinin artmasıyla beraber üreticinin zor günlerden geçtiğini belirten Başkan Akın, “Bizim tarım arazilerimizin korunması ve en iyi şekilde ekilmesi lazım çünkü tarım olmadan hayvancılık, hayvancılık olmadan tarım olmaz. Bunlar birbirini tetikleyen unsurlardır” ifadelerini kullandı.

“DENETİMLER SIKLAŞTIRILMALI”

Damızlık hayvanların kesilmesinin büyük sorunları beraberinde getireceğini vurgulayan Akın, “Damızlık hayvanların kesilmesi demek bindiğimiz dalı kesmek demektir. O nedenle bir an önce önlem alınıp, gerek küçükbaşta gerekse büyükbaşta verimi yüksek olan hayvanların kesime gitmemesi noktasında gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor. Hayvan pazarlarında ve hayvan kesim alanlarında denetimler sıklıkla yapılmalıdır ve damızlık hayvan kesenlere de cezai işlemlerin uygulanması gerekmektedir. Çünkü ana olmadan dana olmaz. Dişi hayvan kesildikten sonra danayı nerden alacaksınız? Belli bir süre sonra damızlık hayvanlar tükenirse, hayvan potansiyelimiz düşecektir. Bu sefer de hayvan potansiyelini yenilemeniz lazım ama bu seferde anayı nereden bulacaksınız? O yüzden çok dikkatli ve hassas olmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

“Hayvanlar kesime gitmeden önce raporlarına bakılmalıdır” diyen Başkan Akın, “Yani hayvanın damızlıktan düştüğüne ve hamile olmadığına dair bir veteriner raporu gerekiyor. Veteriner raporu olmadan dişi hayvanı kesiyorsanız, bu tamamen suçtur ve bunun da cezai işlemi vardır. O yüzden hem Allah hem de kul katında bunlara hassasiyet gösterilmelidir” dedi.

Tarımdaki girdi maliyetlerinin regüle edilmesi gerektiğinin altını çizen, “Bizim tarım arazilerimizin korunması ve en iyi şekilde ekilmesi lazım çünkü tarım olmadan hayvancılık, hayvancılık olmadan tarım olmaz. Bunlar birbirini tetikleyen unsurlardır. Biz her şeyi dışarıdan satın alırsak, o zaman da fiyatlar ikiye katlıyor. Bizim üretmemiz lazım üretebilmemiz için de mazot ve gübre gibi tarımsal girdilerin devlet tarafından regüle edilmelidir” değerlendirmesini yaptı.