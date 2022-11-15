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Kernek Meydanındaki Şüpheli Çanta Korkuttu!

Kernek Meydanındaki Şüpheli Çanta Korkuttu!
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Kernek Meydanındaki Şüpheli Çanta Korkuttu!

Malatya’nın en işlek noktasında bankın üzerinde unutulan kadın çantası, polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının bomba robotu ile patlatma hazırlığı yaptığı sırada, çantanın sahibi kadın olay yerine geldi.

Olay, saat 15.10 sıralarında, Battalgazi ilçesi Kernek Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye atan polis ekipleri, meydandaki bir bankın üzerinde uzun bir süredir duran çantayı fark edince, çevrede güvenlik önemli alarak bomba imha ekiplerine haber verdi. Bu sırada meydan boşaltılarak, uzmanların gelmesi beklendi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının çantayı bomba robotu ile patlatma hazırlığı yaptığı sırada, çantanın sahibi kadın olay yerine geldi.
Çocuklarıyla parkta bir süre kaldıktan sonra evine döndüğünde çantasının yanında olmadığını fark ederek çantayı aramaya başladığını ifade eden kadına çantası yapılan kontroller sonrası teslim edilirken, çevredekiler rahat bir nefes aldı. (İHA)

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