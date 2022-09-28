DOLAR

18,5003$% 0.26

EURO

17,7173% 0.09

GRAM ALTIN

961,63%-0,42

ÇEYREK ALTIN

1.598,00%-0,61

TAM ALTIN

6.376,00%-0,54

BİTCOİN

346996฿%-7.23079

Öğle Vakti a 12:24
Malatya AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Kent Meydanı Cumhuriyet Bayramı’nda Açılacak

Kent Meydanı Cumhuriyet Bayramı’nda Açılacak

Kent Meydanı Cumhuriyet Bayramı’nda Açılacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kent Meydanı Cumhuriyet Bayramı’nda Açılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Malatya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte resmi törenlerde şehir merkezinde oluşan trafik sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla Malatya’ya kazandırılacak olan meydan ve tören alanında incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla Malatya’ya 5 bin metrekarelik bir meydan kazandırıldığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’da özellikle törenlerimizin yapılacağı bir alanımız maalesef yoktu. Törenler sırasında birçok yolu birbirine bağlayan bu alanda trafik durma noktasına geliyor ve sürücülerimiz tören süresince sıkıntılar yaşıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Malatya’ya yeni bir meydan ve tören alanı kazandırıyoruz. Yapmış olduğumuz girişimler neticesinde çalışmalarına başlamış olduğumuz kent meydanındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Altını otopark olarak planladığımız meydanda tören esnasında herhangi bir trafik sıkışıklığında yaşanmayacak.

Şehri değerlendirirken o şehri bütün değerlerini dikkate alarak değerlendirmek gerekir. Yeşil alanları, çevre düzenlemeleri, meydanları, caddeleri ve pazarları bunlardan biri eksik olursa o şehrin hüviyetinde eksiklik olur. Meydanlar şehirde yaşayan her kesim ve kesitten insanın aynı havayı teneffüs ettiği ve buluştuğu alanlardır. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’ya anlam katacak bir meydan çalışması gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bu meydanı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Kent Meydanımızın Malatya’mıza, Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.  (Bülten)

 

 

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Orduzu’daki 5 Sokak Daha Sıcak Asfaltla Buluşuyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.