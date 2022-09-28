Kent Meydanı Cumhuriyet Bayramı’nda Açılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Malatya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte resmi törenlerde şehir merkezinde oluşan trafik sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla Malatya’ya kazandırılacak olan meydan ve tören alanında incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla Malatya’ya 5 bin metrekarelik bir meydan kazandırıldığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’da özellikle törenlerimizin yapılacağı bir alanımız maalesef yoktu. Törenler sırasında birçok yolu birbirine bağlayan bu alanda trafik durma noktasına geliyor ve sürücülerimiz tören süresince sıkıntılar yaşıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Malatya’ya yeni bir meydan ve tören alanı kazandırıyoruz. Yapmış olduğumuz girişimler neticesinde çalışmalarına başlamış olduğumuz kent meydanındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Altını otopark olarak planladığımız meydanda tören esnasında herhangi bir trafik sıkışıklığında yaşanmayacak.

Şehri değerlendirirken o şehri bütün değerlerini dikkate alarak değerlendirmek gerekir. Yeşil alanları, çevre düzenlemeleri, meydanları, caddeleri ve pazarları bunlardan biri eksik olursa o şehrin hüviyetinde eksiklik olur. Meydanlar şehirde yaşayan her kesim ve kesitten insanın aynı havayı teneffüs ettiği ve buluştuğu alanlardır. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’ya anlam katacak bir meydan çalışması gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bu meydanı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Kent Meydanımızın Malatya’mıza, Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. (Bülten)