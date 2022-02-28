DOLAR

13,8735$% 0.52

EURO

15,6700% -0.07

STERLİN

18,7193£% 0.34

GRAM ALTIN

846,99%1,00

ÇEYREK ALTIN

1.381,00%-4,04

BİTCOİN

568161฿%5.0748

İmsak Vakti a 05:33
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kendisini ‘Banka çalışanı’ olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Kendisini ‘Banka çalışanı’ olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

kendisini ‘banka çalışanı’ olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Antalya’nın Kaş ilçesinde Jandarma ekipleri, devriye gezdiği esnada ‘kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan’ arama kaydı olan bir şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya ili, Kaş İlçesi, Üzümlü mahallesinde gerçekleştirilen devriye esnasında S.Ç isimli şahsın kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.