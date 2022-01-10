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Anasayfa / Asayiş / Kendisini askeri personel olarak tanıtan zanlı tutuklandı

Kendisini askeri personel olarak tanıtan zanlı tutuklandı

kendisini askeri personel olarak tanıtan zanlı tutuklandı
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Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı İnal köyünde, kendisini askeri personel olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırdığı iddia delen zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık ilçesine bağlı İnal köyünde ikamet eden bir vatandaşı telefon ile arayan zanlı, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, “İsminiz terör örgütleri tarafından kullanılmaktadır. Evinizde bulunan altın ve paraları evinize gelecek olan personele teslim etmeniz gerekmektedir” dedi. Daha sonra eve giden zanlı, köylü vatandaştan 10 adet çeyrek altın ile 10 bin TL parasını aldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek jandarmayı arayan vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kimliği tespit edilen zanlıyı düzenledikleri operasyon sonucunda yakaladı. Gözaltına alınan zanlı yapılan adli işlemlerin ardından Osmancık Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

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