Kendirli Mahallesi’nde üst geçit problemi çözüme kavuştu

Ziyarette konuşan Tüfenkci, ‘’ Bakanlığımızın Malatya ve Bölge için önemli projelerinden birisi de Malatya Kuzey Çevreyolu Projesi. Bölge Müdürümüz her hafta bu bölgede projeyi yakından takip ediyor. Bu çevreyolu yapılırken biz sadece çevre gelişimi değil, esasında bölgenin ve Türkiye’nin gelişimini hedefliyoruz. Biz bu projeyi yaparken, o zaman ki yerleşim yerlerinin ve birimlerinin farklılığından dolayı bazı eksiklikler ortaya çıkıyor zaman zaman. O eksiklikleri tamamlama adına Şahnahan’da, Kendirli’de, Samanköy’de ve diğer mahallelerimizde de bu aksaklıkları Bölge Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüz anında müdahale ederek çözme noktasında irade ortaya koyuyorlar. Bu yollar, bu eserler insanın mutluluğu üzerine yapılıyor. İnsanı mutsuz eden eserleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir zaman Türkiye’de göremezsiniz. Bu eserler Türkiye’yi büyütmeye yönelik, insanımızı mutlu etmeye yönelik ve dünya ile rekabet etme üzerine kurulu. Bu noktada biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz. İnşallah Bölge Müdürümüzün yakın ilgisiyle Kuzey Çevreyolu ihale süresi içerisinde bitirilir.’’ şeklinde konuştu.

GÜNEŞ: KUZEY ÇEVREYOLU’NDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş yaptığı ise yaptığı açıklamada, ‘’Kuzey Çevreyolu’ndaki çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Burada halkın çok büyük desteğini görüyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye yakın ilgileri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada yaptığımız çalışma vatandaşa hizmet etmeye yönelik bir çalışma. Bizim önceliğimiz vatandaşa hizmet. Kendirli olsun, Şahnahan olsun diğer askıda kalan köy yolları ulaşımını da sonlandırmak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Ondan sonraki süreç ihale süreci, sonra da imalata başlayacağız. İnşallah çok yakın bir sürede köprüleri hizmete almış olacağız. Vatandaşın da hizmetine sunacağız’’ diye konuştu.

KAVUK: KISA SÜREDE BİTİRİLECEĞİNİ SÖYLENDİ

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk ise, şunları söyledi: “Bugün Sayın Bakanımızla birlikte Kendirli Mahallesi’ndeyiz. Burada doğalgaz ile ilgili sorunlar vardı, bununla ilgili Bakanımız Aksa Doğalgaz Müdürünü arayarak gerekli talimatları verdi. Bundan sonraki süreçte de istişare ederek sorunların çözümü hakkında da bilgileri sizlere aktarmış olduk. Kuzey Çevreyolu ile ilgili bir bağlantı yolu sorunu vardı. Bakanımız Karayolları Bölge Müdürümüzü aradı ve Bölge Müdürümüz anında buraya gelerek, bu konuya hakim olduğu, bununla ilgili proje çalışmalarının başladığını ve kısa sürede de biteceğini belirtmiş oldu.’’ ifadelerini kullandı.

DEMİR: BAŞINDAN BERİ KONUNUN TAKİPÇİSİ OLAN VEKİLİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kendirli Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir ise ‘’Bakanımız ve Müdürümüz sözlerini verdi. Bu konuda bir tedirginliğimiz yok. Kendilerine güveniyoruz. En kısa sürede üst geçidimiz yapılacaktır. Köprümüz de hizmete açıldıktan sonra mahallemiz hizmete kavuşmuş olacak. Bu anlamda başından beri konunun takipçisi olan Bülent Tüfenkci vekilime teşekkür ediyorum.’’dedi . (Bülten)