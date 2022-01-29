DOLAR

13,5513$%-0.96

EURO

15,1222%-0.94

STERLİN

18,1617£%-0.88

GRAM ALTIN

777,23%-1,36

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,07

BİTCOİN

511960฿%0.13716

Öğle Vakti a 12:44
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU -9°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kendini vuran belediye çalışanı hayatını kaybetti

Kendini vuran belediye çalışanı hayatını kaybetti

kendini vuran belediye çalışanı hayatını kaybetti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Samsun’da kendini vuran belediye çalışanı tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyesi santralinde 10 yıldır görev yapan Şenol Gül (34), girdiği bunalım sonucu evinde tabancayla kafasından kendini vurdu. Ağır yaralanan Şenol Gül, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başkan Deveci’den baş sağlığı mesajı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, personelinin vefatıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Başkan Deveci mesajında, “Kıymetli mesai arkadaşımız Şenol Gül’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve Atakum Belediyesi ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.