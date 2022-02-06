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Anasayfa / Asayiş / Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar, 125 bin dolandırdılar

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar, 125 bin dolandırdılar

kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar, 125 bin dolandırdılar
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Sarıyer’de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı dolandıran şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sarıyer’de edinilen bilgiye göre, kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan şahıslar, 36 yaşındaki H.A.Ö.’yü telefonla arayarak 125 bin 796 lirayı başka bir hesaba havale etmesini istedi. H.A.Ö. parayı havale ederken durumun ortaya çıkmasının ardından havale edilen paralardan 101 bin 800 lira bloke edilerek vatandaşa iade edildi. Şüpheliler tarafından 23 bin 900 lira para gönderilen H.Y. isimli şahıs adına kayıtlı hesaptan 31 Ocak’ta Kocamustafapaşa’da para çekildiği belirlenirken, olaya karıştığı tespit edilen sabıkası bulunan Mehmet Ö.K., Cenk M., M.F.G. 15 kaydı bulunan Adem A. ile sabıkaları bulunmayan Şevket U.A. ile Aziz D. yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan M.F.G. savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlıların ATM’de işlem yaptığı o anlar ve yakalanma anları kameraya yansıdı.

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