Kendi takımının adını bile anmadı!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Trabzonspor’un doğru zamanda doğru işler yapıldığı için şampiyon olduğunu söyledi. Diğer takımların kongrelerle ve hoca arayışlarıyla vakit harcadığına dikkat çeken Arslan, “Trabzonspor’un şampiyonluğu çok sürpriz değil. Doğru kurgulanma, doğru zamanda başlama Trabzonspor’un hak ettiği şampiyonluk oldu” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in bitimine 11 hafta kala sarı kırmızılı ekiple anlaşan ve ilk maçında Adana Demirspor’u 1-0 yendikten sonra bir daha puan yüzü göremeyen Teknik Direktör Cihat Arslan, Atakan Kurt ile Futboley programına konuk oldu. Yeni Malatyaspor ile ilgili konuların konuşulmadığı programda Cihat Arslan üç büyüklerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor’un tek başına yarıştığı ligi birinci bitirdiğini kaydeden Cihat Arslan, “Sezon başında Kasımpaşa’daydım. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı öncesi şöyle bir cümlem olmuştu. Bu ligin iki tane takımı vardı. Biri Trabzonspor, diğeri Beşiktaş. Ama orada da Trabzon’u şanslı gördüğümü söyledim. Hatta yönetim bundan biraz rahatsız olmuştu. Apo hoca gelince sezonu tamamladılar. Geleceği çok çabuk planladılar. Transferlerin hepsi sezon başı kampına yetişti. Beraber idman yapma, kaynaşma zamanını verimli geçirdiler. Hocanın kafasındaki oyuncu planı çok çabuk işledi. Bu da seni lige başlarken avantajlı hale getirdi. Diğer takımlara bakıldığında hala problemleri vardı. Kongreleri vardı. Hocasız çalışıyorlardı. Transferleri son dakikada oluyordu. Trabzonspor’un şampiyonluğu çok sürpriz değil. Doğru kurgulanma, doğru zamanda başlama Trabzonspor’un hak ettiği şampiyonluk oldu” yorumunda bulundu.

“FENERBAHÇE ÇOK GEÇ KALDI”

Beşiktaş’ın sezon başında şampiyonluk kadrosu kurduğunu ancak kadro kurma konusunda geç kalındığını belirten Arslan rağmen “Beşiktaş Avrupa’nın en önemli organizasyonu, Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir kadro kurdu. Ama kurarken geç kalındı. Belki daha önce kurulması lazımdı. Sanki şöyle bir şey oldu, ‘ligimiz Şampiyonlar Ligi’nden daha önemli’ dendi. Bu çok büyük bir hataydı. Yoksa Beşiktaş’ın kadrosu bu ligde şampiyon olabilecek bir takımdı. Ama onu doğru yönetemediklerini düşünüyorum. Sonrasında Fenerbahçe ise çok geç kaldı. İsmail hocadan sonra ligin sonuna doğru çok iyi bir performans ama yeterli olmayacaktı, zaten yeterli de olmadı. Galatasaray, bizim dönemimizdeki gibi gençleşme hamlesi yapmak istedi ancak onun da sağlıklı ilerlemediğini düşünüyorum. Gençleşme derken, Galatasaray’ın güçsüzleştiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk’un Galatasaray ile adının anılmasına da atıfta bulunan Cihat Arslan, “Okan’a gel deseler koşa koşa gelir. Hani arkadaşımız, kardeşimiz olduğu için Okan diyoruz. Okan doğru tercih. Hem çalışkandı hem de o kulübün bütün dinamiklerini biliyor. Altyapısından çıktı, 17 yaşında milli takıma gitti. Avrupa’ya gitmiş, dönmüş. Bu çocuğun doğumundan ölümüne kadar Galatasaray var. Şuan alabilecekleri hoca Okan. Ama Okan da kafasındakileri yapabilirse başarılı olur. Kadro seçimini tekrar dizayn edebilirse olur. Çünkü Galatasaray’ın şuan ki kadrosu bu ligde yarışabilmesi için biraz eksik kalıyor” ifadelerini kullandı.