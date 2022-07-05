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Kenan Özer TFF 2. Lig ekibiyle anlaştı

Kenan Özer TFF 2. Lig ekibiyle anlaştı
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Kenan Özer TFF 2. Lig ekibiyle anlaştı

Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra alacakları ödenmediği için kulüpten ayrılan hücum oyuncusu Kenan Özer TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor’la anlaştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz sezonun devre arasında Gaziantep Futbol Kulübü’nde kadrosuna kattığı sağ kanat oyuncusu Kenan Özer sarı kırmızılı kulüpteki maaşını almadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesih ederek ayrılmıştı. Süper Lig’de Yeni Malatyaspor formasıyla 12 karşılaşmada 693 dakika süre alan 34 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Beşiktaş altyapısından yetişen Kenan Özer daha önce Karşıyaka, İstanbulspor, Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Boluspor, Akhisarspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü’nde forma giydi. TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor ile anlaşan serbest statüdeki Kenan Özer, 2022-2023 sezonunda Muğla ekibinin formasını terletecek.

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