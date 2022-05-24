Kemal Öztürk Çok Haklı

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı sona erdi ancak yankıları hala devam ediyor. Yüzlerce yazar ve yayınevini Malatyalı okurlarla buluşturan fuar yüz binlerce de misafir ağırladı.

Malatya’ya gelerek okurlarıyla buluşan isimler arasında çok değerli isimlerde vardı yeni yeni kalemini konuşturanlarda yerel yazarlarda. Yani kısacası ne ararsak bu fuarda vardı.

Benim favorim ise Akademisyen Anne olarak tanınan Saniye Becik Kangal ve üstat Kemal Öztürk oldu. Bende fuar alanının yeri çok ayrı çok başka. Tam 17 sene önce Kayısı Festivali düzenlendiği zaman derme çatma çadır halinde fuar alanı varken ben muhabir olarak alandaki yerimi aldım ve ilk canlı yayınımı yaptım ama hepsi bir yana hayatıma yön veren en güzel adımımı attım ben o fuar alanında. Yıllar sonra BUSABAH TV olarak kitap fuarında canlı yayın yapmak için alana gittiğimde gözlerime inanamadım. O derme çatma göçebe çadırından eser kalmamış. İstanbul’da olduğum zamanlarda yapılan fuarları sıkça takip ettiğim ünlü fuar merkezlerinden hiçbir eksiği yoktu. Şık ve modern bir şekilde dizayn edilen alanda açılışı kitap fuarıyla yapmakta bu güzel esere adeta bayrak dikmişti. Eleştirmek istersek yani eleştirecek gözle bakarsak çok eksik var ama ben görmedim, görmek istemedim. Kitap fuarında yer alan yayınevlerinden birkaçı vardı ki kaliteyi arttırmaya yetmişti.

10 gün boyunca fuarda olunca her şeyden de haberimiz oldu, uçan kuştan bile. Malatya protokolünün kaç kere geldiğinden basının gösterdiği ilgiye, yazarların samimiyetinden öğrencilerin yaşadığı şaşkınlığa kadar hepsini izledik.

İmza günü ve söyleşi düzenleyen yazar Kemal Öztürk Habertürk’te yer alan köşesine fuarla ilgili düşüncelerini yazmış. Öztürk şu cümleleri kaleme almış Malatya ziyareti sonrası:

“Biraz şehir dışında olmasından dolayı taşıma usulüyle öğrenciler ve okurlar kitap fuarına getiriliyor. Bu nedenle ilgi biraz düşük. Yayınevleri de kiralardan şikayetçiydi. Satışlar azdı. Kitap fiyatlarının artması satışları düşürmüş biraz.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılıp, öğretmenler organizasyonun bir parçası haline getirilmiş. Okullardan öğrenciler fuar merkezine otobüslerle getiriliyor. Belediye öğrencilere kitap almaları için cüzi de olsa bir çek veriyor. Bununla kitap alabiliyorlar.

Fakat gördüğüm şu ki, şehir hak ettiği yerde değil. Fiziksel olarak yolları, binaları gelişse de kültürel olarak, marka değeri olarak, etkinlik olarak ilerlemiyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, şehrin aktörlerinin birlikteliğinin bozulmuş olması. Birbiriyle uğraşmaktan şehri geliştirmeye zaman ayıramıyorlar. Bu yüzden de Malatya hak ettiği yerde değil aslında.”

Çok haklı Kemal Öztürk. Kitaplar pahalı olduğu için satılmıyor yani bu durum Malatya’ya özgü bir durum değil. Öğrencilerin kitap alabilmeleri için belediyelerden destek verildi ve binlerce çocuğumuz istediği kitabı alabildi.

Ve Öztürk özellikle, “Şehir hak ettiği yerde değil” derken o kadar çok haklı ki. Her şeyi çarpıtmakta, işimize geldiği gibi görmekte, kişiselleştirmekte üstümüze yok. O yüzden de hep bir adım hatta beş adım gerideyiz. Birlik olamıyoruz. Bir fuar alanı yapılıyor, kitap fuarıyla taçlanıyor ama biz eksikleri aramakla uğraşıyoruz. Mesela Öztürk’ün sadece üstteki paragrafında yer alan eleştiriyi fuar organizasyonu yapan Kültür A.Ş’ye bağlamak çok anlamsız. Malatya’nın kültürünü, marka değerini artırmak yerel yöneticilerin görevi KÜLTÜR A.Ş’nin değil. Bunu gündeme getiren meslektaşlarımın acaba bu eleştiriyi doğru adrese yani başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere tüm siyasetçilere yapacak gücü var mı acaba?