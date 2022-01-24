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Kediyi öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı

kediyi öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu kediyi öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, “Kedinin bana saldırmasından dolayı bende yere doğru savurdum. Çok pişmanım” dedi.

S.A. isimli şahsın savcılıkta verdiği ifadesinde, “Olay tarihinde arkadaşımın kafesine gidiyordum. Ben mahallede bulunan kedilere normalde bakan bir insanım. Hayvanlar ile bir problemim yoktur. Aksine onları beslerim. Olay günü her zamanki kullandığı evin istikametine doğru giderken, arabanın altında bir kedi gördüm ve sevmek için eğildim. Daha sonra kedi bana birden saldırdı. Hatta şu anda kolumda ve montumda yırtık, izler vardır. Daha sonra ben de refleks ile kediyi alıp yere doğru savurdum. Sonra evime doğru gittim. Ben hayvan sever biriyim. Hayvanlara zarar vermem, ancak olay günü kedinin bana saldırması sonucu refleks olarak kediyi fırlattım. Yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım” şeklinde ifade verdi.

Zanlının ellerinde çizik izi ve montunda çiziğe bağlı yırtıklar görüldüğü bildirildi.

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