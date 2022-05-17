Kazgan, Gürkan’a hitap etti

“Teveccüh bana kalacak”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Akçadağ Gençlik Merkezi’nin Temel Atma Töreni’ninde, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan ‘Sokak Sağlıklaştırma’ çalışmaları için yardım talebinde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Değerli Başkanım Akçadağ’ın girişi ve içi çok berbat, ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ hazırladık. Yüzde 50 bana yüzde 50’de sana, beraber buranın çehresini yenileyelim. Yoksa ben yapacağım bütün teveccüh bana kalacak” diyerek mizahi bir dille destek istedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ‘Akçadağ Gençlik Merkezi’nin Temel Atma Töreni Akçadağ Merkez’de gerçekleştirildi. Törende Akçadağ’a yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ve projeler anlatıldı. Temel atmaya geçmeden önce konuşan Belediye Başkanı Ali Kazgan Akçadağ ilçesinin çehresinin kötü olduğunu ve acilen yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Akçadağlıların katılım sağladığı törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Akçadağ ilçe başkanları katıldı.

Öte yandan projeyi yüklenen firmaya bazı talimatlarda bulunan Belediye Başkanı Gürkan, “Oraya 450 gün gibi bir rakam vermişler. Ama bunu arkadaşlara şimdi söyledim, 90 gün gibi bir zaman zarfında bitirilmesi talimatını verdim” diye konuştu.

“YOKSA BEN YAPACAĞIM”

Akçadağ ilçesine yapılan yatırımları anlatan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Selahattin Gürkan’dan da bazı taleplerde bulundu. Kazgan, “Buraya inşa edilen Gençlik Merkezi Proje’mizin en büyük kullanım alanının taziye evi olarak kullanılacağını düşünüyorum. Bizim burada hem Gençlik Merkezi hem de Kültür Merkezi ihtiyacını karşılayacak eski Devlet Hastanesi binamız vardı. Ama bu projenin yapımını duyunca sessiz kaldım. Çünkü orayı başka bir şekilde değerlendirebileceğimizi düşündüm. İnşallah orayı Meslek Yüksekokulu için yurda dönüştüreceğiz. Çünkü Akçadağ’da birçok şeye ihtiyacımız var. Akçadağ Belediyesi olarak eksik kalmıyoruz ve bu tür projeler yapıyoruz. Destek verdiğimiz projeler vatandaşımızın da katkısı olan projelerdir. Başkanım bu taziye için çadırlardan kurtulmak lazım. Çünkü hava şartları karlı olunca çadırlarda soğuktan durulmuyor. Onun için Gençlik Merkezi’miz tamamlanırsa en geniş salonun taziyelerin ihtiyacını gidereceğini düşünüyorum. Akçadağ Belediyesi olarak iyi bir yere geleceğimizi düşünüyorum. Değerli Başkanım Akçadağ’ın girişi ve içi çok berbat, ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ hazırladık. Yüzde 50 bana yüzde 50’de sana beraber buranın çehresini yenileyelim. Yoksa ben yapacağım bütün teveccüh bana kalacak” dedi.

“Temel atma törenimizin başta Akçadağ’ımıza Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum” diyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Akçadağ bizim için önemli ve kadim bir ilçedir. Tarihi misyon itibarıyla geçmişte Malatya’dan da eski olan tarihi misyonu olan bir ilçedir. Tabii ki bu ilçeye hizmet etmek de bizim birincil görevimizdir. Biz göreve geldiğimizde şunu ifade ettik. Dedik ki asfaltsız hiçbir yerleşim birimi kalmayacak dedik. Susuz ve kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim birimi kalmayacak, akarsulara karışan atık su kalmayacak dedik. Allah’a şükür geçtiğimiz bu üç yılın içerisinde 4 bin kilometrenin üstünde asfalt yol inşa ettik. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Akçadağ’da 414 kilometre asfalt yapıldı, serildi. Ayrıca yine Akçadağ ilçemizde 41 kilometre stabilize yol, 257 kilometre bakım onarım çalışması yapıldı. 17 bin metrekare asfalt onarım yapıldı. Köprüler, menfezler, 2 bin metreküp duvar ve 27 bin metrekare kilit taş yapılmıştır. Ayrıca bu yıl planlama noktasında 107 kilometre yeni asfalt var, yine stabilize yol planlandı, 5 kilometrelik beton yol planlaması yapıldı” ifadelerini kullandı.

“AKÇADAĞLI HEMŞERİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN”

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın yardım talebini geri çevirmeyen Gürkan, “Buraya yeni bir Kültür Merkezi yapılıyor. Biraz sonra bunun temeli atılacak. Oraya 450 gün gibi bir rakam vermişler. Ama bunu arkadaşlara şimdi söyledim, çok uzamasın diye. 90 gün gibi bir zaman zarfında bitirilmesi talimatını verdim. Biz verdiğimiz sözü çok zor şartlarda yapıyoruz. Bir tarafta deprem bir tarafta pandemi bir tarafta küresel ekonomik kiriz. Biz bunlara rağmen hiç durmadan Malatya’da önemli hizmetlere imza atıyoruz. Tüm personelimizle gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biz bu vizyon ve misyon içerisinde şehrimizin her köşesine hizmet etme noktasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. Akçadağ Belediye Başkanımızın cephe giydirme çalışması ve sokak sağlıklaştırması ile ilgili bir talebi oldu. Bu konuyu arkadaşlarımız incelesinler, değerlendirsinler. Akçadağ bizim için çok önemlidir. O nedenle Akçadağlı hemşerilerimiz müsterih olsun” açıklamasını yaptı.

“2023’TE YENİ BİR GENÇLİK MERKEZİ YAPACAĞIZ”

2023 yılında Akçadağ’a yeni bir Gençlik Merkezi yapacaklarını açıklayan AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, “Akçadağ Malatya’mız için önemli ilçelerimizden birisidir. Bu anlamda Akçadağ’ın gelişmesi, Malatya’nın büyümesi ve gelişmesi demektir. Akçadağ’ın ihtiyaçları noktasında gerek Büyükşehrimizle gerek diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber, Akçadağ’ın ihtiyaçlarını giderme noktasında hep beraber gayret gösteriyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı’mızla beraber Akçadağ’ımıza, Malatya’mıza hizmet ve eser kazandırmak için elimizden gelen bütün imkânların tamamını kullanıyoruz. Bu sözü daha önceden de vermiştik. Başkanımla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığımıza gittiğimizde buranın sadece Gençlik Merkezi değil aynı zamanda Kültür Merkezi olarak da kullanılmasını istemiştik. Arkadaşlar burasını sadece taziye evi gibi düşünmeyin. Burası, Tiyatro Odası, Diksiyon Odası, Oyun Odası, Sanat Odası ve Müzik Odası ile bursu bir kültür adasıdır. Gençlik Merkezi’miz Akçadağ’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Tabii sadece Gençlik Merkezi ile yetinmeyeceğiz. İnşallah 2023’te de yeni bir Gençlik Merkezi’ni Akçadağ’ımıza yapacağız. Bakanımızdan sözünü almıştık. Başkanımla beraber görüşmelerini yapmıştık, yapılacak olan Gençlik Merkezi’nin konsepti farklı olacak” ifadelerini kullandı.