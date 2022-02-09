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Kazdağları’nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması sürüyor

kazdağları’nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması sürüyor
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle 4 araç içinde 17’si askeri personel, 4’ü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yol açma ekibi personeli olmak üzere 21 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak mahsur kalanlarla telefon bağlantısı kurulduğunu 21 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle yolda kaldı. Yolu açması için bölgeye gönderilen Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi de yolda kalınca 17’si askeri 4’ü belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi kaz dağlarında mahsur kaldı.

Mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla Balıkesir valiliği koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personellere ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı. AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri ile birlikte bölgeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 21 kişininde araçların içerisinde olduğunu araçların yakıtlarının bulunduğunu kendileri ile telefon irtibatının sağlandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Öte yandan Mahsur kalan 21 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yola çıkan paletli ambulansında varmasına 6 kilometre kaldığını belirtildi. Bölgede çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

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