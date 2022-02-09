DOLAR

13,5911$%0.16

EURO

15,5358%0.18

STERLİN

18,4340£%0.19

GRAM ALTIN

797,54%0,12

ÇEYREK ALTIN

1.294,00%0,08

BİTCOİN

595666฿%-0.85406

İmsak Vakti a 05:56
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı nedeniyle Kazdağları’nda mahsur kalan 17 askeri personel ile 4 Büyükşehir Belediyesi çalışanı için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmaları kesintisiz şekilde olay yerinden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yönetiyor. Mahsur kalan askeri personel ve belediye çalışanlarına yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafe kaldığı öğrenilirken bölgede kar yüksekliğinin zaman zaman 2 metreyi aştığı öğrenildi. Kurtarma çalışmalarına ağır iş makinalarının yanı sıra AFAD, UMKE, 112 Sağlık Ekipleri, Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parkların personelleri de destek veriyor. Son olarak Jandarma arama kurtarma timi JAK ta bölgeye intikal ederek çalışmalar destek vermeye başladı. Karda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sakarya’da kereste fabrikası alev alev yandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.