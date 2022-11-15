Kazanmayı da öğrenin!

Kadrosunun tamamına yakını gençlerden oluşan Yeni Malatyaspor’da iki maçlık iyi giden hava Boluspor karşısında alınan mağlubiyetle dağıldı. Ligde son 5 maçta 7 puan hanesine yazdıran sarı kırmızılılar, iyi oynadığı Bolu temsilcisi karşısında hak etmediği mağlubiyeti aldı. Performansı her geçen hafta giderek artan Malatya temsilcisinde gençlerin artık kazanmayı da öğrenmeleri gerekiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 13.haftasında Boluspor’a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor bu sezonki yedinci yenilgisini aldı. Ligde 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 de mağlubiyeti bulunan sarı kırmızılılar, Boluspor mağlubiyetinin ardından bir basamak gerileyerek haftayı 10 puanla 17. sırada tamamladı.

Bu sezon ilk galibiyetini 8. haftada Bandırmaspor’u 2-0 yenerek alan Yeni Malatyaspor, son 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Hasan Özer’in gelişiyle yakalanan oyunsal anlamdaki yukarı yönlü ivmeyi Boluspor karşısında da sürdürse de bu yükselişi skora yansıtmakta bir o kadar başarısız oldu. Ligde şampiyonluğu hedefleyen rakibine sahasında rahat oyun oynama fırsatı tanımayan sarı kırmızılılar bulduğu net gol fırsatlarını iyi değerlendiremedi.

“TECRÜBE EKSİKLİĞİ GÖZE ÇARPIYOR”

Geçen hafta oynanan 2-2 biten Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartla bir maç ceza alan Barış Başdaş ile sarı kart cezalısı Burak Kavlak’ın yokluğunda Boluspor karşısında savunmada Philip Awuku ile Donsah stoper olarak görev alırken, Erşan Yaşa ise sağ bekte görev aldı. Kaptan Buğra yine oyun kurucu görevi üstlenirken, ileri çıkışlarda Doğukan ile Aly Malle sarı kırmızılıların rakip kalede pozisyona girmesine yardımcı oldu. Çabukluğu ve kıvrak hareketleriyle Bolu defansını hata yapmaya iten ileri uç oyuncusu Haqi Osman, Boluspor karşısında son dakikalarda fileleri havalandırmayı başardı ancak Ganalının attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Genel hatlarıyla Yeni Malatyaspor doksan dakika sonunda sahadan mağlubiyeti hak etmeyen istatistiklere sahip olsa da karşılaşmadan puansız ayrıldı. Başka bir deyişle transfer tahtası kapalı bulunan Malatya ekibinde forma giyen gençlerin performansı göze hoş gelse de önceki haftalarda olduğu gibi futbolcuların tecrübe eksikliği göze çarptı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, takımdaki tecrübe eksikliğiyle ilgili noktaya değinerek Boluspor maçının ardından yaptığı açıklama, “2 dönem transfer yasağımız var. Devre arasında tahtamızın açılma şansı yok. Sezon sonu bu ligde kalırsak, tahtayı açarak gelecek sezonun planlarını yapmak lazım. Ama önce düşüncemiz bu sezonu güvenli bir şekilde bitirmek. Ben takımıma inanıyorum. Kadromuzu koruduğumuz, sakatlık ve cezalı yaşamadığımız sürece bu takımı sağ salim limana yanaştıracağız diye düşünüyorum. Eksiklere rağmen takımımızın ortaya koyduğu futbol iyiydi. Ama bazı konulara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.