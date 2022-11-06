Kazanamama sendromu sürüyor!

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Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
49.dakikada da Yeni Malatyaspor’da Rahman Buğra’nın sol kanattan geliştirdiği atağında topla buluşan Haqi Osman, sağına çektiği topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Baran Eraslan xx, Murat Temel xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Burak xx, Philip xx, Barış xx, Arda x (Jospin dk.75 x), Ogün xx, Rahman Buğra xx, Malle xx, Mert Miraç xx (Yiğit dk. 88 ?) Doğukan xx (Cengizhan dk. 71), Haqi xx
Yedekler: Ahmet Eyüp, Erşan, Fatih, Donsah,
Atakan, Yakup, Berat
Teknik Direktör: Hasan Özer
Gençlerbirliği: Übeyd xx, Metehan xx, Mert xx, Gökhan Gül xx, Muhammed xx, Musa x (Aksel dk. 46 x), Barış xx, Dmytro xx, Belyaev x (Ahmet dk. 71 x), Gökhan Altıparmak xx (Göktuğ dk. 85 ?), Serdarcan xx
Yedekler: Atalay, İbrahim Baran, Abdullah, Ataberk, Seyit Ali
Teknik Direktör: Medet Coşkun
Sarı Kart: Rahman, Barış, Burak, Malle (Y. Malatyaspor) – Musa, Übeyd, Dmytro (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Barış (Y. Malatyaspor)
Gençler iki eksikle geldi
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