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Anasayfa / Spor / Kazanamama kabusu sürüyor!

Kazanamama kabusu sürüyor!

Yeni Malatyaspor, sezon başından buyana yaşadığı şanssızlıkları atlatabilmek ve ilk galibiyetini almak için gittiği Manisa’dan 1 puana razı oldu. Oyuncuların bireysel hataları yüzünden kazanabileceği karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan sarı kırmızılılarda bu sezon ilk kez forma giyen Haqi Osman müsabakanın son anlarında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kazanamama kabusu sürüyor!
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ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 5. Haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Yiğit Arslan, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi hakem üçlüsü yönetti. Sarı kırmızılılar Cengizhan Akgün’ün biri penaltıdan attığı gollerle öne geçtiği karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

  1. dakikada Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda Haqi, kaleci Ömer’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını kullanan Cengizhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1
  2. dakikada Nizamettin’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Doğukan’ın ters kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed son anda kornere çeldi.
  3. dakikada Manisa FK atağında Çağrı’nın sol kanattan ortaladığı topu Yeni Malatyaspor savunması kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Burak’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzaklardan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
  4. dakikada Yeni Malatyaspor atağında savunmanın arkasına iyi sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Cengizhan’ın vuruşunda, kaleci Ömer son anda topa eliyle müdahale ederek, mutlak golü önledi.

45+2. dakikada sol kanatta Manisa FK savunmasından seken topu önüne alan Doğukan’ın ceza sahası içerisine girer girmez uzak köşeye gönderdiği top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.

  1. dakikada Yeni Malatyaspor kontra atağında orta saha yakınlarında topu önüne alan Haqi, tek tek rakiplerinden sıyrıldıktan sonra girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Ömer’i de geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
  2. dakikada Selim’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Adem’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
  3. dakikada orta saha yakınlarında Nizamettin’den topu kapan Haqi’nin, hızla girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Ömer ve Ayberk’ten sıyrıldıktan sonra içeriye çıkardığı topa Cengizhan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak filelerle buluşturdu. 1-2
  4. dakikada Manisa FK atağında Ayberk’in sağ kanattan yerden ortaladığı topa Batuhan’ın ön direkte bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

90+5. dakikada oyuncu değişikliği sırasında Haqi ile Ayberk arasında tartışma çıktı. Haqi, Ayberk’e yaptığı sportmen dışı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

STAT: Mümin Özkasap Stadyumu

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: 29.Ömer Kahveci, 5.Nizamettin Çalışkan, 6.Edgar Prib (Dk.30 Selim Ilgaz-Dk.70 Eros Grezda), 7.Marvin Ladji Gakpa, 21.Demba Diallo, 36.Burak Altıparmak (Dk.76 Batuhan Kör), 37.Muhammet Taha Şahin (Dk.70 Alioune Ba), 45.Ayberk Karapo, 66.David Domgjonas, 96.Çağrı Giritlioğlu, 99.Adem Büyük

YEDEKLER: 13.Muhammed Birkan Tetik, 9.Selim Ilgaz, 15.Alioune Ba, 17.Batuhan Kör, 18.Eros Grezda, 25. Yannick Stark, 26.Osman Burak Destan, 27.Mert Kuyucu, 33.Fırat Sarı, 77.Kadir Kaan Yurdakul

TEKNİK SORUMLU: Levet Eriş

YENİ MALATYASPOR: 1.Abdulsamed Damlu, 3.Philip Gameli Awuku, 5.Arda Hilmi Şengül, 7.Doğukan Emeksiz (Dk.77 Berat Mert), 8.Ogün Özçiçek, 11. Aly Malle, 13.Godfred Donsah (Dk.83 Atakan Müjde), 19.Haqi Osman, 20.Cengizhan Akgün (Dk.83 Mert Miraç Altıntaş), 22.Barış Başdaş, 61.Taha Gür

YEDEKLER: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 2.Yiğit Ulaş, 4.Alperen Arslan, 9.Yakup Alkan, 10.Nuri Fartih Aydın, 27.Erşan Yaşa, 29.Berat Mert, 54.Atkan Müjde, 54.Atakan Müjde, 55.Emircan Bayrakdar, 77.Mert Miraç Altıntaş

TEKNİK SORUMLU: Cihat Arslan

GOLLER: DK.11 (PEN) ve Dk.63 Cengizhan Akgün(Yeni Malatyaspor), Dk.53 Nizamettin Çalışkan, Dk.89 Batuhan Kör (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Cengizhan Akgün, Godfred Donsah, Abdulsamed Damlu, Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor), Çağrı Giritlioğlu, David Domgjoni, Ayberk Karapo, Adem Büyük (Manisa FK)

KIRMIZI KART: Dk.90 Haqi Osman (Yeni Malatyaspor)

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