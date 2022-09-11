Kazanamama kabusu sürüyor!

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ÖMER ALİ DELİBAŞ
Spor Toto 1. Lig’in 5. Haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Yiğit Arslan, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi hakem üçlüsü yönetti. Sarı kırmızılılar Cengizhan Akgün’ün biri penaltıdan attığı gollerle öne geçtiği karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
MAÇTAN NOTLAR
45+2. dakikada sol kanatta Manisa FK savunmasından seken topu önüne alan Doğukan’ın ceza sahası içerisine girer girmez uzak köşeye gönderdiği top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
90+5. dakikada oyuncu değişikliği sırasında Haqi ile Ayberk arasında tartışma çıktı. Haqi, Ayberk’e yaptığı sportmen dışı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
STAT: Mümin Özkasap Stadyumu
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: 29.Ömer Kahveci, 5.Nizamettin Çalışkan, 6.Edgar Prib (Dk.30 Selim Ilgaz-Dk.70 Eros Grezda), 7.Marvin Ladji Gakpa, 21.Demba Diallo, 36.Burak Altıparmak (Dk.76 Batuhan Kör), 37.Muhammet Taha Şahin (Dk.70 Alioune Ba), 45.Ayberk Karapo, 66.David Domgjonas, 96.Çağrı Giritlioğlu, 99.Adem Büyük
YEDEKLER: 13.Muhammed Birkan Tetik, 9.Selim Ilgaz, 15.Alioune Ba, 17.Batuhan Kör, 18.Eros Grezda, 25. Yannick Stark, 26.Osman Burak Destan, 27.Mert Kuyucu, 33.Fırat Sarı, 77.Kadir Kaan Yurdakul
TEKNİK SORUMLU: Levet Eriş
YENİ MALATYASPOR: 1.Abdulsamed Damlu, 3.Philip Gameli Awuku, 5.Arda Hilmi Şengül, 7.Doğukan Emeksiz (Dk.77 Berat Mert), 8.Ogün Özçiçek, 11. Aly Malle, 13.Godfred Donsah (Dk.83 Atakan Müjde), 19.Haqi Osman, 20.Cengizhan Akgün (Dk.83 Mert Miraç Altıntaş), 22.Barış Başdaş, 61.Taha Gür
YEDEKLER: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 2.Yiğit Ulaş, 4.Alperen Arslan, 9.Yakup Alkan, 10.Nuri Fartih Aydın, 27.Erşan Yaşa, 29.Berat Mert, 54.Atkan Müjde, 54.Atakan Müjde, 55.Emircan Bayrakdar, 77.Mert Miraç Altıntaş
TEKNİK SORUMLU: Cihat Arslan
GOLLER: DK.11 (PEN) ve Dk.63 Cengizhan Akgün(Yeni Malatyaspor), Dk.53 Nizamettin Çalışkan, Dk.89 Batuhan Kör (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Cengizhan Akgün, Godfred Donsah, Abdulsamed Damlu, Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor), Çağrı Giritlioğlu, David Domgjoni, Ayberk Karapo, Adem Büyük (Manisa FK)
KIRMIZI KART: Dk.90 Haqi Osman (Yeni Malatyaspor)
O maça kaleci antrenörü olmadan çıkılmış!
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