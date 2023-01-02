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Anasayfa / Asayiş / Kazada tartışan sürücüleri polis ayırdı!

Kazada tartışan sürücüleri polis ayırdı!

Kazada tartışan sürücüleri polis ayırdı!
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Kazada tartışan sürücüleri polis ayırdı!

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza sonrası tartışan sürücüleri polis ekipleri sakinleştirdi.

AW795268 05

Kaza, saat 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sağlık Caddesi’nde seyir halinde olan A. T. idaresindeki 23 AAB 124 plakalı  pikap ile M.E. yönetimindeki 80 MA 0014 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin savrularak park halindeki 44 AZ 646 plakalı otomobile çarptığı kazada M.E. (33) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası tartışan sürücülerin polis ekipleri tarafından sakinleştirildiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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