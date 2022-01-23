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Kazada mahsur kalan sürücüyü AFAD kurtardı

kazada mahsur kalan sürücüyü afad kurtardı
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Aksaray’da kaza geçirdikten sonra köy yolunda mahsur kalan şeker hastası vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık Beldesi Bağlı köy yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten çıktıktan sonra evine gitmek isteyen Murat Alan (48) otomobiliyle evine giderken köy yolunda kar ve tipi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü evine gidebilmek için yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının kar ve tipi nedeniyle olay yerine gelememesi sonucu Murat Alan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Donanımlı aracıyla yola çıkan AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek mahsur kalan sürücüyü araçtan alarak AFAD aracına bindirdi. Şeker hastası olması nedeniyle AFAD ekipleri sürücüyü en yakın sağlık ocağına götürerek teslim etti. Murat Alan, sağlık kontrolünün ardından yine AFAD ekiplerince evine bırakıldı.

Yaşadığı kazayı anlatan sürücü Murat Alan, “Şu anda AFAD kurtardı beni Allah’a şükür, kendimi iyi hissediyorum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İşten çıktım, Kızıltepe’de araç şarampole çöktü” dedi.

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