DOLAR

13,5509$%1

EURO

15,3826%1.38

STERLİN

18,3810£%1.06

GRAM ALTIN

798,05%2,00

ÇEYREK ALTIN

1.289,00%0,31

BİTCOİN

631357฿%-0.41678

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

kaza yerine gelen erü rektörü gözyaşlarını tutamadı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde; kayak yapmak için Erciyes Dağı’na gelen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5’i ağır 21 kişi de yaralandı. Bilgi almak için kaza yerine gelen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, gözyaşlarını tutamadı.

Erciyes Dağı’na giden üniversite öğrencilerini taşıyan Özkan S.’nin kullandığı 38 AET 942 plakalı midibüs; Hacılar İlçesi’ne bağlı Erenler Caddesi üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5’i ağır 21 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelerek bilgi alan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış İHA muhabirine yaptığı açıklamada; “Üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Öğrencilerimizin vefat ettiğini duyduk. Olayı hemen araştırdık, üniversite veya kulübün bir faaliyeti olmadığını, öğrencilerin bireysel olarak ayarladıkları servisle kaymaya gelmişler. Çok üzgünüz” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Alanya İskelesi’ndeki kaçak yapılar yıkıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.