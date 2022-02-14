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Anasayfa / Asayiş / Kaza yapan yakıt yüklü tanker ekipleri alarma geçirdi

Kaza yapan yakıt yüklü tanker ekipleri alarma geçirdi

kaza yapan yakıt yüklü tanker ekipleri alarma geçirdi
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan ham petrol yüklü tanker ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye tedbir amaçlı ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 25’inci kilometresinde yaşandı. Kontrolden çıkan ham petrol yüklü tanker bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin tek yönlü olarak trafiğe kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tanker, vinç ve kurtarıcı tarafından şarampolden çıkartılarak güvenli bir yere çekildikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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