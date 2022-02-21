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Anasayfa / Asayiş / Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı

kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Samsun Karayolu toptancılar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sahaban Mamedov(33) yönetimindeki EL-102-SN plakalı otomobil ile Ahmet Özekinci(24)’nin kullandığı 16 JKR 42 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 16 JKR 42 plakalı otomobilin takla atması sonucunda otomobil sürücü Ahmet Özekinci yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeni ile kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilğili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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