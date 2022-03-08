DOLAR

14,5700$% 1.34

EURO

15,8779% 1.39

STERLİN

19,1750£% 1.48

GRAM ALTIN

957,98%3,86

ÇEYREK ALTIN

1.553,00%3,21

BİTCOİN

560386฿%-0.38009

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kaza yapan araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza yapan araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

kaza yapan araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Yalova’da bariyere çarpan araçta sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Bursa karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CHV 703 plakalı araç, yol kenarındaki bariyerlere çaptı. Araçta bulunan yolcu çarpmanın hasar gören araçta sıkıştı. Yaralanan yolcuyu olay yerine gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yolcu daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Enkaz altında 9 hayvanı telef olan yetiştirici: “15 dakika önce biz çıkmasaydık 10 kişi gittiydik”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.