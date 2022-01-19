kayseri’deki fetö operasyonunda 2 tutuklama

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Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı ve ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkeme çıkışı bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı
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