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Kayseri’de zincirleme kaza: 2 yaralı

kayseri’de zincirleme kaza: 2 yaralı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camiikebir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 GJ 725, 38 AFP 587, 38 LJ 619 ve 38 T 0541 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada 38 LJ 619 plakalı otomobil sürücüsü ile bir kişi hafif yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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