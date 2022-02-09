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Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Bulvarı Zuhal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 CGH 576, 51 ABZ 146, 38 EZ 036 ve 38 KC 679 plakalı otomobiller kaza yaptı. Meydana gelen kazada 51 ABZ 146 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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