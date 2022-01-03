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Kayseri’de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

kayseri’de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada başından silahla vurulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

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