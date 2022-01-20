DOLAR

13,4837$%0.4

EURO

15,3453%0.47

STERLİN

18,4254£%0.54

GRAM ALTIN

795,89%0,03

ÇEYREK ALTIN

1.289,00%0,00

BİTCOİN

565975฿%-0.4956

Öğle Vakti a 12:43
Malatya AÇIK -6°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kayseri’de kamyonete uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de kamyonete uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

kayseri’de kamyonete uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir kamyona düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 420 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S., R.S. ve Y.D.’nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların kullandığı kamyoneti tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, kamyonetin içerisinde çantaya zulalanmış 420 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yaşlı adam ağacın altında ölü bulundu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.