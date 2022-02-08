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Anasayfa / Asayiş / Kayseri’de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri’de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

kayseri’de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 40 polisin katılımıyla 4 depo ve bir iş yerine operasyon düzenlendi. Depolarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 20 kamyonet dolusu elektrikli ev aletleri, televizyon ve bisiklet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler belediye ekipleri ve polisler tarafından kamyonetlere yüklenerek emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

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