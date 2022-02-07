DOLAR

13,5516$%-0.08

EURO

15,5692%0.02

STERLİN

18,4269£%0.13

GRAM ALTIN

788,26%-0,01

ÇEYREK ALTIN

1.279,00%-0,23

BİTCOİN

566572฿%0.0252

İmsak Vakti a 05:59
Malatya AÇIK -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kayseri’de fabrika yangını

Kayseri’de fabrika yangını

kayseri’de fabrika yangını
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasının ham madde depo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında fabrikada çalışan bir işçi dumandan etkilenirken, haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen işçi de sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kontağı çevirdiği sırada LPG’li otomobil alev aldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.