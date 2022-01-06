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Kayseri’de 6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

kayseri’de 6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 6 metre derinlikte bulunan çukura düşen şahıs kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre M.D., Gökkent ile Mimsin Mahalleleri arasında bulunan boş arazideki çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.D., düştüğü yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurdan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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