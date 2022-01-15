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Kayseri’de 150 personelle huzur operasyonu

kayseri’de 150 personelle huzur operasyonu
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 150 personelin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı uygulamada 501 şahıs, 243 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, güvenlik güçlerinin her an vatandaşın yanında olduğunu hissettirerek devlete olan güvenin artırılması amacıyla il merkezinde uygulama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 25 ekip ve 150 personelin katılımıyla 7 bölgede gerçekleştirilen uygulamada; 501 şahıs ve 243 araç sorgulandı. Özel harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ayrıca 3 umuma açık iş yeri de denetlendi.

Uygulamada, 13 araç sürücüsüne toplam 30 bin 88 TL tutarında para cezası uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi.

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