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Anasayfa / Gündem / Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
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İlanımız 16.12.2022 Tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Olup; Son Başvuru Tarihi 30.12.2022 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi
Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

ilana ulaşmak için buraya tıklayınız.

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