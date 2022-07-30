Malatya’da işsizlik oranı artıyor

Kayıtlı işsiz sayımız tam 47 bin 202 kişi

HÜSEYİN KOCAMAN

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı III. Olağan Toplantısı’nda konuşan Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, kayıtlı iş arayanların sayısının haziran ayının sonu itibariyle 47 bin 202 kişi olduğunu belirtti. Toman, Kuruma kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmının genç işsizlerden oluştuğunu belirtirken, “15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 16 bin 33 kişi olup, toplam işsizler içindeki oranı yüzde 33,96’dir” dedi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı III. Olağan Toplantısı Malatya Valisi Hulusi Şahin’in başkanlığında toplandı. Dün Malatya Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya il müdürleri, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Mustafa Sayın, STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, Müdürlüğün 2022 yılı ocak-haziran dönemine ait faaliyetlerini açıkladı.

İŞ ARAYANLARIN YÜZDE 26’SI YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU

İş arayanların öğrenim durumuna göre sıralayan Toman, “Kurumumuza kayıt iş arayanların sayısı 2022 yılı haziran sonu itibarı ile 47 bin 202 kişidir. Bu sayının içerisinde sigortalı bir işte çalışmasına rağmen daha iyi şartlarda iş arayanlar kayıtlarını güncel tutmaları nedeniyle iş arayan sayılarının içerisinde yer almaktadır. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların yüzde 38’i ortaöğretim, lise ve dengi, mezunlarından oluşurken, bu kişileri yüzde 29 ile ilköğretim, yüzde 26 ile yükseköğretim mezunları takip etmektedir” diye konuştu.

Sosyal durumlarına göre iş arayanların sayılarının yüzde 97,79’unun normal statüde iş arayanlardan oluştuğuna dikkat çeken Toman, engelli statüsünde iş arayanların oranının yüzde 1,91 iken, eski hükümlülerde bu oranın yüzde 0,30 olduğunu belirtti.

Kuruma kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmının genç işsizlerden oluştuğunu söyleyen Toman, “15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 16 bin 33 kişi olup, toplam işsizler içindeki oranı yüzde 33,96’dir. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu yüzde 16.13 ile 20-24 yaş grubu olurken, ikinci sırada yüzde 11.12 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 11,84 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 9.31 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.

“İŞ İLANI SİTEMİZDE YAYINLANDI”

İşe yerleştirme istatistiklerini de açıklayan Toman, şunları kaydetti:

“2022 yılı ilk altı aylık dönemde İl Müdürlüğümüze özel sektörden 12 bin 367 kişilik iş ilanı sistemimizde yayınlanmıştır. Açılan bu ilanlar sonucu 8 bin 973 kişi işbaşı yapmıştır. İşverenlerimizin beklentileri doğrultusunda yeterli mesleki ve teknik bilgiye sahip, istenilen eğitim durumu ve mesleki becerilere haiz iş arayanların kayıtlarımızda bulunamaması nedeniyle 3 bin 394 açık iş ilanımız karşılanmadan kapanmıştır. Karşılanamayan bu işgücü talepleri mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarımızla karşılama yoluna gidilmiştir. Ayrıca kamu sektöründe 60 kişi işe yerleştirilmiş olup, toplam 9 bin 33 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlar olduğu görülmektedir.”