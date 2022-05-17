Kayıt dışı istihdam yüzde 30’a düştü

DİDEM BARUT

16 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle bir açıklama yapan SGK Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, kayıt dışı istihdam hakkında önemli bilgiler verdi. Kayıt dışı istihdamın genişlemesinin, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açtığını ifade eden Kutlu, “Bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara kadar düşmüştür” dedi.

Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Tekin Kutlu ve beraberindeki SGK İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kahraman ve Beydağı Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mustafa Gürbüz ile birlikte dün basın mensuplarıyla bir araya gelerek Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiler.

“BAZI FAALİYETLERİ YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Hafta boyunca çeşitli programlar düzenleyeceklerini dile getiren Kutlu, “SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığını tek çatı altında birleştiren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından biri olarak kabul edilen Sosyal Güvenlik Reformu 16 Mayıs 2006 tarihinden itibaren, her yıl 16 Mayısı içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu tür haftalar toplumda farkındalık yaratma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerimizi bu yıl da yapmayı sürdüreceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu yılın hafta teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yaptığımız çalışmaları, sosyal güvenlik kavramını, reformun getirdiklerini, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla ulusal ve yerel televizyon kanallarında çeşitli programlara katılacağız” şeklinde konuştu.

“GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU SALGIN DÖNEMİNDE GÖSTERDİK”

Güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu’nun güçlü bir Türkiye olduğu bilinciyle çalıştıklarını belirten Tekin, “Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyaller vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Hafta süresince her zaman olduğu gibi en büyük katkıyı yazılı ve görsel basından bekliyoruz. Topluma kazandırılacak her bilinçli vatandaşın kendisi ve topluma sağladığı olumlu katkıda basınımızın önemli payı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle sosyal güvenliğe inanmış bir toplum oluşturma çabalarımıza desteğinizi bekliyoruz. Biliyoruz ki güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir. Pandemi döneminde de hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve hizmetlerimizin aksamaması için İl Müdürlüklerimizde tüm çalışma arkadaşlarımız mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmıştır. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu” ifadelerini kullandı.

“FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ”

Kutlu, 2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortası’nın kapsamı bugün yüzde 99,5’e ulaştığını kaydederek, “2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL’dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar. Hafta kapsamında bu yılın ana teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır” söyleminde bulundu.

“İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE BİR ÇALIŞMA ANLAYIŞI YÜRÜTÜYORUZ”

Kayıt dışı istihdam oranı hakkında da bilgi veren Kutlu, şunları söyledi:

“İl Müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımızın da gayretiyle hep birlikte çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla işbirliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirilmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara kadar düşmüştür.”