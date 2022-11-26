KAYISIYI BEKLEYEN ORTA ASYA TEHLİKESİ

“Malatya kayısısının rakibi yok diyemeyiz”

SİNEM HATUN DAVUT

“Kayısı Sektörü İstişare Toplantısı”nda konuşan Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma, kayısı üretiminde Orta Asya ülkelerindeki gelişmelerin Malatya’da çok fazla hafife alındığını dile getirdi. Bu konuda uyarıda bulunan Asma, “Mutlaka o bölgenin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü ‘Artık Malatya kayısının rakibi yok diyemeyiz” dedi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) öncülüğünde “Kayısı Sektörü İstişare Toplantısı” düzenlendi. MTB’nin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya MTB Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan Çetin, akademisyenler, firma temsilcileri ve ihracatçılar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını MTB Başkanı Ramazan Özcan yaptı. Bu toplantıyı düzenlemelerindeki en önemli amacın akademik olarak üniversitelerle yapılan iş birliğini daha da güçlendirmek ve sektörün sorunları ile problemlerini akademisyenlerle değerlendirmek olduğunu söyledi.

“İHRACATÇILARIN YAŞADIĞI SORUNLARI ELE ALACAĞIZ”

Kayısıda bir AR-GE birimine ihtiyaç olduğunu ifade eden Özcan, “Genel anlamdaki amacımız dünyada marka değerini elimizde bulundurduğumuz Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret belgesiyle de taçlandırılmış önemli bir ürün olan kayısıyla ilgili üniversitelerle daha iyi bir iş birliği yapılmasını sağlamak bizim için çok önemli. Şu anda İnönü Üniversitesinde çok önemli 2 projemiz devam ediyor. Bir tanesi kükürdün insan sağlığı üzerindeki etkileri, diğeri ise kayısının son zamanlarda besin değerleriyle ilgili, iklim ve zamanın üründe yarattığı etkileri ve ürünün besin değeri üzerinde çalışıyoruz. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’la kayısıda bir AR-GE birimi oluşturulması için bir karar aldık. Şimdi altyapısını kuracağız. Kayısıda bir AR-GE birimi ihtiyacımız var. Özellikle sektörün bu konudaki en önemli uçbeyi Kayısı Araştırma Enstitüsüdür. Aslında Kayısı Araştırma Enstitüsü de bir AR-GE birimi gibi. Bugün akademik olarak kayısının son durumunu, bizleri bekleyen sıkıntıları, krizleri, üretim, iklim değişikliği konuları ile eksikliklerimiz, değişen pazarlama metotları ile ambalaj sitemlerini ele alacağız. İhracatçılarımızın yaşadığı sorunları da paylaşacağız. Bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. Amacımız Malatya’nın marka değerini elinde tuttuğu ve dünyadaki üretim miktarının büyük bölümünü Malatya’nın karşıladığı bu özel ürünü daha iyi nasıl pazarlayabiliriz, ekonomik ve sosyal açıdan bu ürünü nasıl kıymetlendirebiliriz diye üniversitelerle çok yakın bir işbirliği söz konusu. Bu amaçla bugün toplandık” şeklinde konuştu.

“KAYISININ ANAVATANI ORTA ASYA-TÜRKİSTAN’DIR”

Kayısının Türkiye ve dünyada durumu hakkında bir bilgilendirme yapan Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma ise, “Kayısının anavatanı Orta Asya-Türkistan’dır. Çok geniş bir coğrafik alan. Yaklaşık olarak 2 bin yıl önce İpekyolu vasıtasıyla Anadolu’ya gelmiş ve dünyaya da Anadolu’dan dağılmıştır. Dünyada kayısı üretimine bakacak olursak bu konudaki en kapsamlı bilgiler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından verilmektedir. FAO’ya göre en son rakam 2020 yılan aittir. 2020 yılı dünya yaş kayısı üretimi 3,7 milyon tondur. Türkiye’nin üretimi ise 833 bin ton. Türkiye’den sonra üretim yapan ülke 530 bin tonla Özbekistan’dır. Dünyada 100 bin tonun üzerinde üretim yapan ülke sayısı 10 tanedir. Ve bu ülkelerin büyük bir bölümü Akdeniz Havzası’nda yoğunlaşmış durumdadır. Tabii ki Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Cezayir, Fas, Tunus, iş savaş çıkmadan önce Suriye, Orta Asya ülkesi Özbekistan, diğer taraftan Tacikistan, Kırgızistan’da önemli miktarda üretim yapılmaktadır. İran’da da yaklaşık olarak 300 bin ton kayısı üretimi bulunmaktadır. Malatya ve Türkiye uzun yıllardan beri yani yaklaşık olarak 55 yıldan beri dünya kuru kayısı üretimi ve ihracatında birinci sıradadır. Türkiye 1966 yılında İspanya’dan liderliği ele alıyor ve 1967 yılından beri dünya kuru kayısı ihracatındaki birinciliği hiç kimseye bırakmıyor. Kayısı üreticisi bir il olarak çok gururluyuz, çünkü dünyada böyle bir örnek var mıdır acaba, 55 yıldan beri dünyada ihracatı domine eden ve başka bir ülkeye bunu kaptırmayan başka bir ülke var mıdır, sanmıyorum, araştırdım ve bulamadım” ifadesini kullandı.

“BU MÜMKÜN DEĞİL”

550 bin ton kayısı üretimi yapan Özbekistan’ın 6 bin ton kuru kayısı ihracatının mümkün olmadığını dile getiren Asma, “Dünya kuru kayısı üretimiyle ilgili maalesef çok fazla sağlıklı bir bilgiye ulaşmak mümkün değil. Bu konuda merkezi Madrid’de olan Uluslararası Kabuklu Meyveler Konseyi (INS) diye bir kurum var. Bu bazı yıllar üretimle ilgili rakamlar açıklıyor. Bu kurumun 2020 yılında açıkladığı rakam ise dünyada 176 bin ton kuru kayısı üretimi yapıldığını ifade ediyor ve Türkiye yüzde 54’lük payla 2020 yılında 106 bin ton kuru kayısı üretiyor. Türkiye’den sonra 20 bin tonla İran, 6 bin ton ise Özbekistan kuru kayısı üretimi yapıyor. Dünyada kuru kayısı üretimiyle ilgili sağlıklı bilgi bulmak mümkün değil. Çünkü yıllık Özbekistan 550 bin ton yaş kayısı üreten bir ülkenin INS’ye göre 6 bin ton kuru kayısı üretimi var. Bu mümkün değil. Çünkü biliyoruz ki Özbekistan da bu konuda iddialı ve 550 bin ton ürettiği kayısısının yüzde 50’sini kurutarak değerlendiriyor. 6 bin ton olması mümkün değil” diye konuştu.

“BU ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME”

Türkiye’nin kuru kayısı ihracatında birinci sofralık kayısı ihracatında ise ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken Asma, “Malatya kayısısıyla ilgili en eski bilgiler Elaziz Salnameleri’dir 1875. O zaman Malatya’da 3 kayısı çeşidinden bahsedilir. Bir tanesi Ermanlı-bunu bilmiyoruz-, diğeri Hacı Haliloğlu (150 yıldan bu yana Malatya’da Hacı Haliloğlu yetiştiriliyor) Türkiye’de yaş kayısı üretimde ağaç sayısının yüzde 50’si Malatya’ya ait. Malatya dışında Elbistan, Baskil ve çevresinde kuru kayısı üretimi yapılıyor. Akdeniz Havzası’nda sofralık kayısı üretimi yapılıyor. Çok güzel bir haber var. 2020 yılı itibariyle Türkiye sofralık kayısı ihracatında 66 bin tonluk bir ihracatla İspanya’dan sonra ikinci sıraya yerleşti. 2021-2022 yılı rakamları yok ve bu durumun devam ettiğini düşünüyoruz. Türkiye dünya kuru kayısı üretimi ve ihracatında birinci sırada, yaş kayısı ihracatında da şu anda ikinci sırada. Bu çok önemli bir gelişme” söylemini kullandı.

“Dünyada her şeyi etkileyen bir küresel iklim değişikliği var” diyen Asma, 2000’li yıllara kadar Malatya’da bunun hissedilmediğini ve ‘İklim değişikliğine Karakaya Barajı’nın etkisidir’ dendiğini hatırlattı.

“MALATYA İÇİN MÜTHİŞ BİR ŞEY”

Karakaya Barajı’nın Malatya’yı etkilemeyeceğini belirten Asma, şunları kaydetti:

“O zamanda o küresel iklim değişikliğinin etkisiydi. Bu barajın etkisi olamaz. Baraj çok küçük bir su kitlesi. Malatya’yı etkileyemez. 2020’den sonra artık yeni bir kavram var. İklim değişikliği değil iklim krizi var. İnşallah iklimle ilgili krizde kalırız, bir sonraki aşama olan iklim felaketine geçmeyiz. Bunun için herkesin yapması gerekenler var. Malatya’da yapılacak çok önemli şeyler var. Ama bu süreçte de çok önemli gelişmeler oldu. Bunlardan bir tanesi 2017 yılında Malatya’da kayısımız Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi. Lisanlı 2 ürün depomuz faaliyete geçti. 2020 yılında Malatya kayısı çekirdeğinin tescili yapıldı. 2022 yılının 10 ayında 57 bin ton kuru kayısı ihracatında 301 milyon dolar gelir elde edilmiş, yaş kayısı ve kayısı çekirdeğini katarsanız 400 milyon dolar gibi bir rakam Anadolu’nun orta ölçekli bir şehri olan Malatya için müthiş bir şey. 2021 yılı Malatya kayısının dip yaptığı bir yıldı. 2021 yılında 100 bin ton kuru kayısı ihracatında 100 milyon dolar gelir elde edilmişti. Yani bir kilo kuru kayısı 1 dolara ihraç edilmişti. 2022 yılında ise 5 dolara geliyor. 35 yıldan beri kayısıyı takip eden bir akademisyen bunun müthiş bir gelişme olduğunu söylüyorum. Malatya’da kayısıyla ilgilenen çok sayıda kurum, kuruluş veya akademisyen var. Bunların sık sık bir araya gelip, elde ettikleri verileri tartışması, bilgi alışverişinde bulunması son derece önemli. Ayrıca özellikle Orta Asya ülkelerindeki gelişmeler Malatya’da çok fazla dikkate alınmıyor veya hafife alınıyor gibi geliyor. Mutlaka o bölgenin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü artık Malatya kayısının rakibi yok diyemeyiz. Biz el ele verirsek dünyada 150-170 milyon ton muz tüketilirken 100 milyon elma, portakal tüketilirken 4 milyon ton yaş kayısı çok düşük bir miktar. Daha alınacak çok mesafe var. Ve bunu ancak birlikte olursak, birlikte hareket edersek yaparız.”

Toplantı daha sonra diğer akademisyenlerin konuşma ve sunumlarıyla devam etti.