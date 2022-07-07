Kayısınızı meşrubatçılara vermeyin!

HÜSEYİN KOCAMAN

Mevsimlik işçi fiyatlarını asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte güncellediklerini dile getiren Malatya Ziraat Odalar İl Koordinatörü Yunus Kılınç, bir günlük yevmiyenin 16 yaş üstü işçi olması kaydıyla 216 TL olduğunu söyledi. Kılınç ayrıca meşrubat fabrikalarına kayısılarını veren çiftçileri de, “Bir kilo çekirdek 30-40 lira lütfen çekirdeğinizi çıkarın, kayısınızı düşük fiyatlara bu meşrubatçılara vermeyin” diyerek uyardı.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Temmuz ayı toplantısı dün Battalgazi Trafik Park Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. Kayısı işçi yevmiyeleri ve kayısıda meydana gelen fiyat spekülasyonlarının görüşüldüğütoplantıya Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç olmak üzere Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Apaydın, Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca katıldı. Basın açıklamasını Malatya Ziraat Odalar İl Koordinatörü Yunus Kılınç yaptı.

Gündemlerinin önemli maddesinin mevsimlik tarım işçileri olduğunu dile getiren Kılınç, mevsimlik işçi ücretlerini karara bağladıklarını söyledi.

“FİYATLARIMIZI GÜNCELLEMEK ZORUNDA KALDIK”

Asgari ücretin brütünü mevsimlik işçilere verdiklerini kaydeden Kılınç, “Daha önce mart ayında asgari ücret baz alınarak 170 lira olarak açıklamış olduğumuz günlük işçi yevmiyesini, asgari ücretten dolayı bizde fiyatlarımızı güncellemek zorunda kaldık. Bugün fiyatlarımızı güncelledik. mevsimlik tarım işçilerinin bir günlük yevmiyesi 16 yaş üstü olmak üzere 216 TL olarak açıklanmıştır. Burada üreticimizin tüm maliyetleri yükseldiği gibi işçi maliyetlerimiz de yükseldi. Bu nedenle üreticilerimizin bu işçi arkadaşların başındaki çavuşlar, yol parasıdır, yok aşçı ücretidir vesaire gibi kanun dışı olan ücretler talep etmekteler. Bu ücretlerin ödenmemesini istiyoruz. Zaten devletin kanunu bellidir. Asgari ücretin brütünü mevsimlik işçilerimize veriyoruz. Bunun dışında da herhangi bir ücret ödemiyoruz. Kararımızı bu şekilde beyan ettik. Bu nedenle tüm üreticilerimizin bu karara uymasını canı gönülden istiyorum” diye konuştu.

“ÜRÜNÜN İHRACATI KARŞILAYAMAYACAĞI APAÇIK ORTADA”

Yıllarca fiyat istikrarsızlığına karşı mücadele ettiklerini söyleyen Kılınç, “Tabii bizim maliyetlerimiz günbegün yükselirken, ürünlerimizdeki fiyatların düşmesi de bizi çok derinden incitiyor. Sebebi şu: Bugün 75 bin ton diye tahmini bir kayısı rekoltesi açıklandı ise de bu tahmini bir rekoltedir. Biz şimdi sahaya bakıldığındaürünün ihracatı karşılayamayacağı apaçık ortada. Ama ne yazık ki bu fiyat istikrarsızlığı yıllardır devam ediyor. Geçen yıl 28-30 liraya verdiğimiz kayısılarımızı, ticaretçilerimiz alarak depolarını doldurdu. Ondan sonra kayısının fiyatı 70-80-90-100-120 liraya kadar çıktı. Ama bugün sanki kayısı rekoltesi çok yüksekmiş, sanki Avrupa, dünya bizden kayısı almıyormuş gibi bir algı yaratıp üreticinin ürününü birden 40-50 lira aşağıya çekmeye uğraşmaktadırlar. Biz üreticimiz den şu desteği bekliyoruz: Biz yıllardır bu fiyat istikrarsızlığından dolayı bir mücadele sürdürüyoruz. Bu mücadelemizde başarıyı günbegün kaydediyoruz. Biz üreticimize şunu söylüyoruz: Bakınız devlet bazı imkân verdi. Size sunmuş, imkânlar için de para harcamış, lisanslı depolar yapmış. Eğer üreticimiz işçi parası için kayısısını satacaksa satmasın. Ziraat odalarını başvursun. Biz onların önünü açacağız. Ürünü lisanslı depoya teslim edecekler. Evraklarını alıp, bankadan faizsiz parayı çekip, işçisine verecekler. Tüm çiftçilerin kayısısını 70-80 liraya satıp vebali almasınlar. Fiyatı aşağı çekmesinler. Kimse de ürününü pazara götürmesin” şeklinde konuştu.

“ZİRAAT ODALARI İLE İRTİBATA GEÇSİNLER”

Üreticilere kayısısını düşük fiyattan satmamaları tavsiyesinde bulunan Kılınç, “Bu yılki kayısının ihracatı karşılayamayacağı için 2 ay sonra 4 numara 120 lira, jumbo kayısı 150 liradan aşağıya satılmayacaktır. Neden, çünkü Avrupa’da şu anda bir kilo Malatya kuru kayısının değeri 17,5 eurodan satılıyor. Bu da 300 liranın üzerinde bir para. 300 liranın 150 lirası çiftçiye verilmelidir. Bu fiyatın yarısı çiftçiye verilmiyorsa Malatya üreticisinin bu maliyetler ve bu üretimi sürdürmesi mümkün değil. Bu konuda üreticimiz kesinlikle kayısısını düşük fiyatlara vermesinler. Çünkü dünyada rakibimiz yok. Söylentileri, kafalarına soru işareti yapıp kayısını ucuz fiyata vermesinler. Mutlaka Ziraat odaları ile irtibata geçsinler” söyleminde bulundu.

“LİSANSLI DEPOLARI MUTLAKA KULLANALIM”

Meşrubat fabrikalarına kayısı verilmemesini isteyen Kılınç, “Lisanslı depoları mutlaka kullanalım. Buradaki devletin verdiği imkânlardan faydalanalım ve 2 ay sonra inşallah 150 liradan tüm dünyaya kayısımızın ihracatını yapacağız. Bugün meşrubat için kayısı alımlarının çok olduğu söyleniyor. Bu yıl kayısı çok fazla gidiyor. Bu kayısının çokluğundan değil kayısının olmayışından. Çünkü bir ağaçta yarım kasa kayısı varsa ve bu da işçi ücretini kurtarmıyorsa üretici dökülen kayısıyı topluyor, götürüp meşrubat fabrikalarına 6-7 liradan veriyor. Bunlara da sesleniyorum bir kilo çekirdek 30-40 lira lütfen çekirdeğinizi çıkarın, kayısınızı düşük fiyatlara bu meşrubatçılara vermeyin. Eğer üretici bize destek olursa hiçbir zaman ürünümüz değerini kaybetmez” ifadelerini kullandı.