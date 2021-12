Kayısının, fındık ile tatlı buluşması

Türkiye’nin AB Coğrafi İşaret belgeli ürünlerinden biri olan Malatya Kayısı ile Giresun’un meşhur fındığı bir araya gelince ortaya da damakları çatlatan bir lezzet çıktı.

Çikolatadan, dönerine, tatlısından, yağına, baklavasından roket yakıtına kadar her alanda kullanılan Malatya kayısısı, şimdi de Giresun’un meşhur fındığı ile buluşturularak ‘Kuru kayısılı fındık ezmesi’ ile tüketicinin beğenisine sunuldu.

Kentin ekonomisine katkı payı yüksek olan kayısı sofralarda çeşitliliği ile ağızları tatlandırmaya devam ederken Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) İl Başkanı Rıdvan Budak ile Giresun TÜRES Başkanı Şevket Alaeddinoğlu’nun ortak fikri olan ‘Kuru Kayısılı Fındık Ezmesi’ yakın bir zamanda tüm zincir marketlerde yerini almaya hazırlanıyor.

“İki güzel ilin kıymetli ürünü kayısı ve fındığı birleştirdik”

Kuru Kayısılı Fındık Ezmesi’nin, Malatya ve Giresun ortak yapımı olduğunu belirten Başkan Rıdvan Budak, Malatya’dan 115 ülkeye ihraç edilen kayısıda yeni bir tat ortaya çıkardıklarını söyledi. Malatya kayısısının ürün çeşitliliğini artırmak adına 3 ay önce bir çalışma başlattıklarını belirten Budak, “Giresun il başkanımızla birlikte Malatya kayısısı ve Giresun fındığı ile ne yapabiliriz diye bir düşünce içerisine girdik. 2 ay önce yapmış olduğumuz çalışmalar neticesiyle bugün Malatya kuru kayısısı ile fındık ezmesi ortaya çıktı. Bununla birlikte kuru kayısı ile fındığı iki güzel ilimizin kıymetli ürünü bir araya gelmesiyle birlikte harika bir ürün ortaya çıktı” dedi.

Pandemi süreciyle birlikte insanların sağlıklı beslenmeye yönelmeleriyle direnci yüksek olan iki besin kaynağından kahvaltılık ve gün ortasında tüketilebilecek mamul ürettiklerinin altını çizen Budak, “Pandemi sürecinde, Malatya kayısısının Türkiye’de ve dünyanın her yerinde çok kıymetli olduğunu biliyoruz. İki ilimizdeki coğrafi işaretli ürünlerin bu kadar lezzetli hale geleceğini tahmin etmiştik biz. Malatya’mızın özel ürünü kayısı ile fındığı birleştirdiğimizde çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Pandemi sürecinde insanların daha sağlıklı beslenmesi ve dirençlerini daha yüksek olması adına bu özel karışımla birlikte hem kahvaltı sofralarında hem gün arası atıştırmalıklarda çok güzel faydalı olacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kayısıdan ve fındıktan yapılan mamulün yakın zamanda Türkiye’nin yanı sıra dünyada da raflardaki yerini alacağını belirten Budak, “ Kayısımız çok kıymetli ama kayısımızın Türkiye’nin veya dünyanın her yerinde raflarda yerini artırmak adına bir çalışma yapıldı. Bu çalışma ile birlikte bize projede destek olan Giresun TÜRES il başkanımız Şevket Başkan’a teşekkür ediyorum. Her şeyi birlikte yaptık. Amacımız Malatya Malatya’da daha faydalı olabiliriz. Malatya’daki gastronomiyi nasıl arttırabiliriz. Malatya’daki ürün çeşitliliğini nasıl arttırabiliriz diye çok beyin fırtınası yaptık Şevket Başkan ile birlikte. Bundan sonraki süreçlerde de birlikte güzel projelere imza atacağız. Bugünle birlikte bu ürünler internet ortamında firmalarda satışını görüyoruz. Ürünlerin sağlıklı olduğunu biliyoruz. Market raflarında yerine alacak. Piyasaya sürüldü. Malatya’daki tüm zincir marketlerde de bu ürünün raflarda yer alması için elimizden gelen tüm gayreti sağlayacağız. Buradaki amacımız tamamen Malatya kayısımızı ön plana çıkarmak. Malatya kayısımızın ürün çeşitliliğini arttırmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.(İHA)