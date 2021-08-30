Kayısıdan yüzde 55 daha fazla döviz

Türkiye’den ihraç edilen kuru kayısından miktarda yüzde 38, tutarda ise yüzde 55 daha fazla gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası tarafından 28 Ağustos’a kadarki kuru kayısı ihracat miktarı ve rakamı açıklandı.

1 Ağustos 2020 ile 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında 6 bin 62 ton kuru kayısı ihracatı yapılıp, karşılığında 19 milyon 446 bin Dolar döviz girdisi sağlandı.

Bu yılın aynı döneminde de, 8 bin 337 ton kuru kayısı ihracatı yapılıp, karşılığında 30 milyon 157 bin Dolar döviz elde edildi.

Geçtiğimiz yılın ve bu yılın 28 Ağustos tarihine kadar yapılan ihracat rakamlarına göre, ihraç edilen kuru kayısı miktarında yüzde 38, tutarda ise yüzde 55 daha fazla gelir elde edildi.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da yetiştirilen Avrupa Birliği (AB) tescil belgesi bulunan kuru kayısıdan yılda 250-350 milyon dolar arasında döviz girdisi sağlanırken, hedefin 500 milyon Dolar döviz girdisi sağlamak olduğu kaydedildi.

(İHA)