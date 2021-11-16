“Kayısı üzerinden siyaset yapılmasın “

ŞÜKRAN MALKOÇ

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yönetimi Şire Pazarı esnafını ziyaret ederek, esnafın sıkıntılarını dinledi. Burada Yeni Şire Pazarı konusunu gündeme getiren Kiraz, “Kayısı ve Şire Pazarı üzerinden kimsenin siyaset yapmaması lazım. Kimsenin bunun üzerinden rant elde etmeye çabalamaması lazım. Yanlış bir uygulama önümüzdeki dönemde kayısının başına en büyük bela olur” dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz Şire Pazarı esnafıyla bir araya gelerek birtakım ziyaretlerde bulundu. Esnaf ziyareti esnasında Yeni Şire Pazarı ile alakalı konuşan Kiraz, söylenen kira bedellerinin uçuk fiyatlarda olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Yaka Mahallesi’nde faaliyete geçirilmesi planlanan Yeni Şire Pazarı projesi son günlerde tartışılan konular arasında yerini aldı. Öyle ki Yeni Şire Pazarı’ndaki dükkânların 1,5-2 milyon liradan satılacağı iddia ediliyor. Bu iddialar karşısında tepkisini dile getiren İl Başkanı Enver Kiraz, her zaman esnafların yanında olacaklarını ve bu konuda gerekli destekleri vereceklerini ifade etti.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Şire Pazarı esnafının bazı sıkıntılar yaşadığını dile getirerek, “Şire Pazarı hepimizin, Malatyalıların da yakinen bildiği bir yer. Burası kayısı üreticisi ile esnafın buluştuğu en önemli noktalardan birisidir. Burada sadece kayısı değil pazara geldiğimizde görüyoruz ki burada, Malatya’da üretilen üzümünden cevizine, pestilinden pekmezine, başka ürünlerine kadar birçok ürün yer alıyor. Burası bugüne kadar çiftçinin burada tüccarla ve esnafla buluştuğu önemli bir nokta. Tabii bugünlerde kayısı çiftçisinin veya kayısı üreticilerinin çok problemleri gözükmüyor. Bir süredir Kayısı fiyatlarının normal seviyelerde olduğu gözüküyor. Ama buradaki esnaflarımızın uzun süredir önemli bir sıkıntıları var. Şire pazarının taşınması noktasında önemli problemleri var. Şire Pazarı’nın taşınması gerektiğini aslında buradaki esnaflar yıllardır dile getiriyor. Daha iyi daha güzel bir alanın açılması noktasında talepleri var. Ama bu taleplerinde karşılaştıkları sorunlarla gerçekten bu talebi dile getirdiklerine bin pişman olmuş durumdalar. Niye bin pişman olmuştur, çünkü şehir mezarlığının orada bir yer belirlendi. Sonra yerin fiyatlarına bakıldığında da gerçekten dudak uçuklatan, ağızları açık bırakan dükkân fiyatlarıyla buradaki esnaflar karşı karşıya kalmış durumdalar” ifadelerini kullandı.

“BU GERÇEKTEN BÜYÜK VİCDANSIZLIKTIR”

Yeni Şire Pazar’ındaki dükkânlardan alınacak kira bedelinin uçuk fiyatlı olduğunu söyleyen Kiraz, “Malatya’nın büyük semtleri var. O bölgeler de hepimizin bildiği Fahri Kayahan bölgesinde, Tecde bölgesinde, en gelişen bölgelerde bile piyasada bu fiyatlar yok. Tabii Şire Pazarı aynı zamanda bir sosyal alan. Çiftçi ile Türkiye’nin buluştuğu mekânlar olarak değerlendirmek lazım buraları. Burası bütün Malatya’ya hizmet ediyor. Sadece buradaki esnaflara hizmet etmiyor. Merkezdeki bir dükkân belki sadece sahibine hizmet ediyor ama buradaki dükkân çiftçiye hizmet ediyor, kayısıya hizmet ediyor, ekonomiye hizmet ediyor. Sadece kendi cebine hizmet eden bir yer değil. Onun için oradaki yapılacak olan dükkânların maliyetlerini biliyoruz. Birçok müteahhit var. Orada tesisler yapıyorlar. 75 metrekarelik dükkânlar yapılıyor. Belki farklı metrekarede de dükkanlar yapılıyor. 75 metrekarelik asma katlar yapılıyor. Bunu 150 metrekare sayıyorlar. Bu dünyanın, Türkiye’nin, Malatya’nın hiçbir yerinde görülmemiştir. Asma kata ayrı ruhsat, alt kata ayrı ruhsat, tapu için ayrı fiyatlama yapıldığı söyleniyor. Bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Oradaki 75 metrekare dükkânın 75 metrekare olarak satılması lazım. O dükkânın maliyeti en fazla 200-300 bin lira. Buna belediyenin çağırdığı müteahhittin karını da koysan, belediyenin karını da koysan bu dükkân fiyatı 500 bin lirayı geçmez. Ama bu dükkâna sen 1 milyon istersen bu gerçekten büyük vicdansızlıktır. Dolayısıyla buradaki hiçbir esnafın da oraya taşınma şansı maalesef olmaz” diyerek yetkili kişilere tepki gösterdi.

“YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Kiraz yetkilileri göreve davet etti. İl Başkanı Enver Kiraz,“Şu anda da taşınma kararı almışlar. Yeni Şire Pazarı’na taşınma noktasında bir kararları var. Biz sizlerin bu konuda yanınızdayız ve sizin her zaman destekçiniziz. Bugün de hem esnaflarımızı gezdik, hem de sorunları dinledik. Kendi sorunları kamuoyunda dile getiriyoruz. Buradan belediye başta olmak üzere, milletvekillerini, yetkilileri göreve davet ediyoruz. Gerçekten gelsinler, burada vatandaşlarımızla otursunlar. Bu iş yerlerine ne verecekler önce onu bir ortaya koysunlar. Ayrıca yeni Şire Pazarı’nda bu insanlar kaç liraya dükkân alsınlar. Beraber oturup hesap çıkarsınlar makul çerçevede bu sorunu çözsünler istiyoruz. Çünkü ben yaptım oldu mantığıyla bu işler çözülmez. Bu işlerin tarafları var, bu işlerinin en önemli tarafı Şire Pazar’ındaki esnaflarımızdır. Bu esnaflarımıza yetkililerin oturup maliyet hesapları yapması lazım ve çok cüzi bir fiyatlarla bu esnaflara bu dükkânların satılması lazım” dedi.

“AĞBABA KONUYU MECLİSE TAŞIYACAK”

Yeni Şire Pazarı’ndaki dükkanların fahiş fiyatlarda satılacağını ileri süren Kiraz, bu konunun CHP Milletvekili Veli Ağbaba tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınacağını söyledi. Kiraz, “Burada önemli olan Şire Pazarı’ndaki esnaflarımızın bu sıkıntılarının bir an önce çözülmesi lazım. Kayısının gerçekten bu yıl hak ettiği değerine yaklaştı ve bu dönemde esnafa böyle bir sekte vurmamak lazım. Esnafı da bu anlamda desteklemek, kayısının bulduğu değeri devam ettirme noktasında esnafa da burada katkı sunmamız gerekiyor. Hepimizin bu anlamda üzerine ne düşüyorsa yapması gerekiyor. Bu anlamda çağrılarınızı yetkililere tekrarlıyoruz. Bu sorununuzun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Burada sizin yanınızda olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu dönemde Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba ile görüşüp mecliste gündeme getirilmesi noktasında da çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

“Bu konunun mutlaka sağlıklı bir şekilde çözülmesi için elimizden ne geliyorsa arkadaşlarımızla birlikte sunacağız” diyen Kiraz, sözlerine şöyle devam etti:

“Birçok arkadaşımız bizimle birlikte de çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu sadece düşünce meselesi değil. Siyasi parti meselesi değil sonuçta bu bir ekmek meselesi. Kayısı üzerine kimsenin siyaset yapmaması lazım. Şire pazarı üzerinden kimsenin siyaset yapmaması lazım. Kimsenin bunun üzerinden rant elde etmeye çabalamaması lazım. Yanlış bir uygulama önümüzdeki dönemde kayısının başına en büyük bela olur. Yarın Malatya’nın geleceği açısından büyük problemler oluşturabilir. Bu nedenle herkes şapkasını önüne koyacak, bu rantı, bu siyaseti bir tarafa bırakarak tamamen buradaki esnaflarının sorununun çözümüne yönelik çözüm önerilerini hepimizin sağduyulu duyarlılıkla ortaya koyması lazım.”