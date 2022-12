KAYISI ÜRETİMİ İMARA MI TAKILIYOR?

Malatya’da tarım arazilerin imara açılmasıyla ilgili iddialar devam ediyor. En son Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, son 15 yılda Türkiye’de çeşitli nedenlere bağlı olarak 3,5 milyon hektar tarım arazisinin kaybedildiğini açıklarken, Malatya’da yüzde 11,9 oranında tarım arazisinin kaybedildiğini söylemesi, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Geçtiğimiz haftalarda bu minvalde bir açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek’ten sonra, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç da bir açıklama yaptı. BUSABAH gazetesine konuşan Kılınç, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan yapılaşmalara göre tarım arazilerinin yok edildiğinin doğru olduğunu dile getiren Kılınç, sürekli yatırımlar yapılarak tarım arazilerinin imara açıldığını belirtti.

“TOPRAK KAYBI İSRAFTIR”

“Nüfus artışı, sanayileşme, madencilik, turizm, ulaştırma ve kentleşme nedeniyle toprak ve su kaynakları üzerindeki baskı her yıl biraz daha artıyor” diyen Kılınç, sözlerine şöyle devam etti:

“Son yıllarda da toprağın önemi arttı. Artık insanlar çoğalıyor, toprak azalıyor. Bundan dolayı da bilindiği gibi Dünya’da 850 milyon kişi aç. Toprağın ne kadar önemli yılda bir defa değil de toprağın önemini sürekli anlamak lazım. Her imara açılan bir tarlanın, bir tarımsal alanın ne kadar gıda kaybı oluşturduğunu bilmemiz, israflardan kaçınmamız lazım. Toprak kaybı da bir israftır. Her tarafı bilhassa tarım arazilerini imara açmakla toprak kaybının farkında değiliz. Avrupa’da şehirleşme ve yatırımlara dağlara, taşlara yapılıyor. Oralara emek sarf ediliyor. Maalesef Türkiye’mizde neresi düz ve tarım arazisiyse herkes buralara yatırım, yapılaşma yapmaya çalışıyor. Bu da büyük bir kayıp. Son pişmanlık fayda etmez. Bunun için bir an önce tedbir alınması ve toprak kaybının minimuma düşürülmesi gerekiyor.”

“TOPRAK KAYBININ FAZLA OLDUĞU DİLE GETİRİLİYOR”

İmar ve yapılaşmanın ova, düz araziye yapılmaması gerektiğini kaydeden Kılınç, “Malatya’da da tarım arazisi kayıpları var. Elimizde bir raporumuz yok ama istatistiki bilgilerle Malatya’da toprak kaybının fazla olduğu dile getiriliyor. Tarım arazilerinin imara açılmaması yönünde yetkililere bu konu deklare ediliyor. Maalesef dediğim gibi yatırım yapıldıkça arazi kayıpları oluşuyor. Bunun da önüne geçilmesi için yatırımların yüksek yerlere kaydırılması lazım. Malatya Ova’mızda şu anada susuz arazimiz de kalmadı. Arazilerimizin hemen hemen yüzde 80’i sulu araziden ve kayısı bahçelerinden oluşuyor. Kayısı bahçelerinin sürekli imara açılıp, inşaat yapılmasıyla kayısıda da kaybımız olacak. Gidip de meralara kayısı dikemeyiz. Tapulu araziler azaldıkça kayısı üretimimizde de sıkıntılarımız başlayacak. Bir an önce buna bir önlem alınması gerekiyor. İmarın ovaya, düz arazilere, tarım arazilere açılmasıyla değil, başka alternatif yerler bulunmasıyla mümkündür” şeklinde konuştu.