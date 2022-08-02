Kayısı hasadı devam ediyor

Malatya’da, güneşin altın yumurtası olarak adlandırılan kayısıda hasat sezonu hızla devam ediyor. Darende ilçesinde hasat döneminde her yer altın sarısı renge bürünürken, kayısı üreticileri ise bin bir emekle yetiştirdikleri kayısıların hasadı ve kurutulması ile meşguller.

HACIHALİLOĞLU’NA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Darende Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Ateş ve İlçe Tarım Müdürü Suat Demir, beraberinde kayısı yetiştiricileri Adnan İlhan, Mehmet İnci ve Yusuf Toprak birtakım ziyaretlerde bulundu. 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen kayısı yarışmasında Hacıhaliloğlu türünde birincilik ödülünü alan Murat Özdemir’in kayısı bahçelerini de ziyaret ederek, bol ve bereketli bir hasat dönemi olması dileklerini belirttiler. Hacıhaliloğlu türünde birincilik ödülünü alan Murat Özdemir’in kayısı bahçesini inceleyen heyet, ilçeye ödül kazandırması nedeniyle Özdemir’e tebriklerini de ilettiler.