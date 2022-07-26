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Anasayfa / Gündem / KAYISI FESTİVALİ KAPSAMINDA SPOR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

KAYISI FESTİVALİ KAPSAMINDA SPOR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

KAYISI FESTİVALİ KAPSAMINDA SPOR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
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 KAYISI FESTİVALİ KAPSAMINDA SPOR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

 

Bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali çerçevesinde ‘Spor Şenliği’ düzenlendi.

Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında birçok etkinlik festivalde yer aldı. Sergi, panel, halk oyunları, yabancı halk oyunları, konserler, atlı cirit müsabakaları gibi etkinliklerin yer aldığı festivalin son gününde Millet Bahçesi’nde ‘Spor Şenlikleri’ düzenlendi. Ödüllerin de verildiği spor şenliğinde katılımcılar birçok alanda spor müsabakaları gerçekleştirdi.

Malatya’nın her noktasında farklı etkinliklerle birlikte kayısı festivalini doyasıya yaşayan vatandaşlar, festivaldeki etkinliklere katılarak hem yarıştılar hem de eğlendiler.

Spor Şenlikleri kapsamında yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay’verdi.

 

3×3 Basketbol

Kategoriler ve Dereceleri

Engelliler                            U16 Mix                                          Kadınlar

  1. Hayat Barışıklar 1.Malatya Sportiv                         1.Dilekliler
  2. Engel Tanımayanlar 2.Malatya Basket 2.Bizsiz Olmaz
  3. Engelsizler 3.Sportiv Malatya 3.Tempo

Erkekler

1.B.B.S. İnönü

2.İnönü BESYO

3.Dacka

 

Penaltı Cup

Gençler                                                       Minikler      

  1. Galataspor 1. Türkgücü

2.Demirspor                                                          2. Yeşiltepeliler

3.Kaysı Sarısı spor                                     3. Galataspor

 

Karakucak güreşleri

Yıldızlar                                                       Minikler

1.Emir Ömer Bozbağ                               1.Hüseyin Emir Özen

2.Devran Yabaş                                         2.Yavuz Selim Akgün

  1. Hamza Kurak 3.Halil Sarmısak

 

Kick Boks

Yıldızlar                                                       Minikler

1.Musap Karakuş                                      1.Abdulhalil Güngör

2.Ahmet Sait Akgun                                 2.M Emin Karakuş

  1. Muharrem Musap Ateş 3.Yağız Efe Aslan

 

Atletizm

Kategoriler ve

 Dereceler

4×400

1.Mehmet Güngör                       2.Gamze Özen                   3.Gidem Gedikli

Erhan Ispanaklı                              Canan Kılçık                        Neslihan Koyuncu

Belinay Baldız                                 Mervan Tan                        Yusuf Malkoç

Belanur Dede                                 Erkan Karayıl                      Yusuf Durdu

 

4×800

1.Hasret Tekin                               2.Erhan Ispanaklı              3.Sema Deniz

Gizem Nur Keskin                         Belinay Dede                      Pelin Yücetaş

Emirhan Dağdelen                                    Serhat Güngör                   Metin Malkoç

Ramazan Özdemir                                    Belinay Baldız                     Erkan Karayıl.

(Bülten)

 

 

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