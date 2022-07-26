KAYISI FESTİVALİ KAPSAMINDA SPOR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali çerçevesinde ‘Spor Şenliği’ düzenlendi.

Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında birçok etkinlik festivalde yer aldı. Sergi, panel, halk oyunları, yabancı halk oyunları, konserler, atlı cirit müsabakaları gibi etkinliklerin yer aldığı festivalin son gününde Millet Bahçesi’nde ‘Spor Şenlikleri’ düzenlendi. Ödüllerin de verildiği spor şenliğinde katılımcılar birçok alanda spor müsabakaları gerçekleştirdi.

Malatya’nın her noktasında farklı etkinliklerle birlikte kayısı festivalini doyasıya yaşayan vatandaşlar, festivaldeki etkinliklere katılarak hem yarıştılar hem de eğlendiler.

Spor Şenlikleri kapsamında yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay’verdi.

3×3 Basketbol

Kategoriler ve Dereceleri

Engelliler U16 Mix Kadınlar

Hayat Barışıklar 1.Malatya Sportiv 1.Dilekliler Engel Tanımayanlar 2.Malatya Basket 2.Bizsiz Olmaz Engelsizler 3.Sportiv Malatya 3.Tempo

Erkekler

1.B.B.S. İnönü

2.İnönü BESYO

3.Dacka

Penaltı Cup

Gençler Minikler

Galataspor 1. Türkgücü

2.Demirspor 2. Yeşiltepeliler

3.Kaysı Sarısı spor 3. Galataspor

Karakucak güreşleri

Yıldızlar Minikler

1.Emir Ömer Bozbağ 1.Hüseyin Emir Özen

2.Devran Yabaş 2.Yavuz Selim Akgün

Hamza Kurak 3.Halil Sarmısak

Kick Boks

Yıldızlar Minikler

1.Musap Karakuş 1.Abdulhalil Güngör

2.Ahmet Sait Akgun 2.M Emin Karakuş

Muharrem Musap Ateş 3.Yağız Efe Aslan

Atletizm

Kategoriler ve

Dereceler

4×400

1.Mehmet Güngör 2.Gamze Özen 3.Gidem Gedikli

Erhan Ispanaklı Canan Kılçık Neslihan Koyuncu

Belinay Baldız Mervan Tan Yusuf Malkoç

Belanur Dede Erkan Karayıl Yusuf Durdu

4×800

1.Hasret Tekin 2.Erhan Ispanaklı 3.Sema Deniz

Gizem Nur Keskin Belinay Dede Pelin Yücetaş

Emirhan Dağdelen Serhat Güngör Metin Malkoç

Ramazan Özdemir Belinay Baldız Erkan Karayıl.

(Bülten)