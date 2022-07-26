17,8514$% 0.43
18,1348€% -0.45
21,4493£% -0.09
985,79%0,29
1.626,00%-0,12
377614฿%-3.46029
KAYISI FESTİVALİ KAPSAMINDA SPOR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali çerçevesinde ‘Spor Şenliği’ düzenlendi.
Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında birçok etkinlik festivalde yer aldı. Sergi, panel, halk oyunları, yabancı halk oyunları, konserler, atlı cirit müsabakaları gibi etkinliklerin yer aldığı festivalin son gününde Millet Bahçesi’nde ‘Spor Şenlikleri’ düzenlendi. Ödüllerin de verildiği spor şenliğinde katılımcılar birçok alanda spor müsabakaları gerçekleştirdi.
Malatya’nın her noktasında farklı etkinliklerle birlikte kayısı festivalini doyasıya yaşayan vatandaşlar, festivaldeki etkinliklere katılarak hem yarıştılar hem de eğlendiler.
Spor Şenlikleri kapsamında yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay’verdi.
3×3 Basketbol
Kategoriler ve Dereceleri
Engelliler U16 Mix Kadınlar
Erkekler
1.B.B.S. İnönü
2.İnönü BESYO
3.Dacka
Penaltı Cup
Gençler Minikler
2.Demirspor 2. Yeşiltepeliler
3.Kaysı Sarısı spor 3. Galataspor
Karakucak güreşleri
Yıldızlar Minikler
1.Emir Ömer Bozbağ 1.Hüseyin Emir Özen
2.Devran Yabaş 2.Yavuz Selim Akgün
Kick Boks
Yıldızlar Minikler
1.Musap Karakuş 1.Abdulhalil Güngör
2.Ahmet Sait Akgun 2.M Emin Karakuş
Atletizm
Kategoriler ve
Dereceler
4×400
1.Mehmet Güngör 2.Gamze Özen 3.Gidem Gedikli
Erhan Ispanaklı Canan Kılçık Neslihan Koyuncu
Belinay Baldız Mervan Tan Yusuf Malkoç
Belanur Dede Erkan Karayıl Yusuf Durdu
4×800
1.Hasret Tekin 2.Erhan Ispanaklı 3.Sema Deniz
Gizem Nur Keskin Belinay Dede Pelin Yücetaş
Emirhan Dağdelen Serhat Güngör Metin Malkoç
Ramazan Özdemir Belinay Baldız Erkan Karayıl.
(Bülten)
Özal’ın anısına kurulan müze sanal ortamda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.