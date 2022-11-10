Kayısı çekirdekli nohut dürüme ilgi büyük

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Kuluncak kooperatifi ve Kadın Girişimciler Derneği olarak kayısı çekirdekli nohut dürüm yapmaya yeni başladıklarını belirten Songül Hocaoğlu, “Kayısı çekirdekli nohut dürümü deneyenlerden son derece güzel tepkiler alıyoruz. Herkes çok beğeniyor. Malatyalıları ve Malatya’ya yolu düşen herkesi nohut dürüm yemeye bekliyoruz” dedi.

Malatya Sümer Park’ta yer alan ve 13 ilçenin yöresel ürünlerini satıldığı yöresel ürünler pazarında bulunan ve Kuluncak ilçesinin yöresel ürünlerinin satıldığı dükkanda yapılan kayısı çekirdekli nohut dürüm vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kayısı çekirdekli nohut dürümün vatandaşlar tarafından çok sevildiğini belirten kooperatif sorumlusu Songül Hocaoğlu, kayısı çekirdekli nohut dürümünün yapılışını BUSABAH gazetesine anlattı.

Kuluncak kooperatifinde çalışmaya başlamadan önce ev hanımı olduğunu belirten Songül Hocaoğlu, Kuluncak nohut’unun çok meşhur ve lezzetli bir nohut olduğunu öğrenince nohut dürüm yapmaya karar verdiklerini söyledi.

“MALATYA YÖRESİNE ÖZGÜ BİR ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞTIK”

Kayısı çekirdekli nohut dürüm fikrinin ortaya çıkış süreci hakkında bilgi veren kooperatif sorumlusu Songül Hocaoğlu, “Biz Kuluncak Kooperatifi olarak farklı bir şey yapmak istedik. Ben burada çalışmaya başlamadan önce evde oturan bir ev hanımıydım, çalışmıyordum. Buranın kooperatif sorumlu olan Ayşe Yıldırım Özceyhan ile tanıştım. Bir ev hanımı olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Ben aslen Gaziantepliyim. Buraya gelip buradaki arkadaşlarımla tanışınca Kuluncak nohutu’nun çok meşhur olduğunu, güzel piştiğini, lezzetli ve yerli bir nohut olduğunu öğrendim. Ne yapabiliriz diye düşünürken nohut dürümü yapmaya karar verdik. Nohut çok sevilen bir baklagil. Biz bunu Malatya yöresine özgü bir şekilde yapmaya çalıştık ve içerisine kayısı çekirdeği koyduk. Malatya’daki kayısı çekirdeğinin değer kazanmasını istiyoruz. Çünkü kayısı çekirdeği çok kıymetli ve çok pahalı bir şey. Biz bunu çok sevilen bir yiyeceğin içerisine koymak istedik. Çünkü artık ben de dahil olmak üzere artık belli dürümleri yemekten rahatsız olmaya başladık ve böyle bir işe girişmek istedik” şeklinde konuştu.

“NOHUTLARIN ÇOK İYİ PİŞMESİ LAZIM”

Kayısı çekirdekli nohut dürümün hazırlanışını anlatan kooperatif sorumlusu Hocaoğlu, “Ben nohut’u öncelikle geceden ıslıyorum. İyice suda bekleyip gazını vermesi lazım ki yenildiği zaman şişkinlik yapmasın. Nohut çok sağlıklı bir baklagildir ve 7’den 70’e herkesin tüketmesi gerekir. Daha sonra kayısı çekirdeğini püre haline getirerek kemik suyu ile haşladığım nohut’a koyuyorum ardından kavurarak içerisine çeşitli baharatlar ekliyorum. Kimyon olmazsa olmazıdır nohut dürümünün mutlaka kimyon konulması lazım aynı zamanda kimyon çok sağlıklı bir baharattır. Toz biber koyuyorum tercihe göre miktarı ayarlanabilir. Sumak koyuyorum sumakta yine çok faydalı bir baharat, tuzunu ilave ediyorum. Daha sonra yeşillikleri ekliyorum. Yeşillik olarak kapya ve yeşil biber, maydanoz ve kıvırcık kullanıyorum. Bunun yanında ilaveten domatesim ve kuru soğan’ım var ayrıca çocukların çok sevdiği patates kızartmamız var. Tabi bunun içerisine patates kızartması dışında isteğe bağlı olarak patlıcan kızartması da koyabiliriz ya da sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Genel olarak nohut dürüme biz bunları koyuyoruz. Aynı zamanda nohut dürümümüzün olmazsa olmazı turşumuz var, yine tercihe göre acı biber ya da salatalık turşusu olabilir. Kendi tercihinize bağlı. Nohutların çok iyi pişmesi lazım. Yumuşacık olması lazım ve içinde ben ilikli kemik suyu kullanıyorum. Lezzetini kemik iliği veriyor. Kayısı çekirdekleri çok önemli olmazsa olmazlarından. Nohut’u ve patates kızartmasını ekmeğimizin üzerine koyuyoruz. Daha sonra yeşillikleri, domates ve soğanı, turşusunu koyuyoruz en sonda baharatları ekleyerek ekmeğimizi dürüm şeklinde sarıyoruz. Ardından tost makinesinde ısıtarak servise sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“HERKESİ NOHUT DÜRÜM YEMEYE BEKLİYORUZ”

Kuluncak kooperatifi ve Kadın Girişimciler Derneği olarak kayısı çekirdekli nohut dürüm yapmaya yeni başladıklarını belirten Songül Hocaoğlu, nohut dürümü deneyenlerden son derece güzel tepkiler aldıklarını söyledi. Kooperatif olarak nohut dürüm dışında Kuluncak ilçesine ait yöresel ürünler ve baharatlar da sattıklarını dile getiren Hocaoğlu, “Malatyalıları ve Malatya’ya yolu düşen herkesi nohut dürümü yemeye bekliyoruz” dedi.