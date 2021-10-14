Kayısı Çekirdeği İhracatında Yüzde 45’lik Artış

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Ticaret Borsası’ndan elde edilen bilgilere göre 2020 yılı Ağustos ayında 419 ton kayısı çekirdeğinden 999 bin 657 dolar gelir elde edilirken, bu yılın Ağustos ayında 605 tondan 1 milyon 619 bin dolar gelir elde edildi. Bu yıl geçen yıla oranla ihracatta yaklaşık yüzde 45’lik bir artış yaşandı.

Malatya’da Ağustos ayında kayısı çekirdeği ihracatında 605 tondan 1 milyon 619 bin dolar gelir elde edildi. Eylül ayında ise bin 125 ton kayısı çekirdeği ihracatından 3 milyon 843 bin dolar girdi sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2021 yılı kayısı çekirdeği ihracat rakamlarını şu şekilde açıkladı:

“Bilindiği üzere 2020 yılında kısmen çekirdek ihracatında bir gerileme yaşamıştık. Ama bu yıl Eylül ve Ağustos aylarında çekirdek ihracatında ciddi anlamda önemli bir noktadayız. Ağustos ayında 605 ton bunun karşılığında da 1 milyon 619 bin dolar gelir elde ettik. Eylül ayında bin 125 ton çekirdek ihracatı yaptık ve bunun karşılığında da 3 milyon 843 bin dolar gelir elde etmiş olduk.”

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ÇEKİRDEK İHRACATI…

Malatya kayısı çekirdeğinin Amerikan bademine rakip olduğunu dile getiren MTB Başkanı Özcan, “Malatya kayısı çekirdeği Amerikan bademinin muadili ve rakibi olmaya devam ediyor. Tabii burada bademin durumu Malatya çekirdeği açısından da önem arz ediyor. Şu anda dünyanın dört bir yanına çekirdek ihracatı yapmaya devam ediyoruz. İnşallah Ekim ayında da çekirdek ihracatımız geçen yılın Ekim ayına paralel bir şekilde veya onun üstünde devam edeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayısı çekirdeği ve kabuğunun sanayide de kullanıldığına dikkat çeken Özcan, “Çekirdek ham madde olarak kabuklu olduğu için kabuğunu içini birbirinden ayırdıktan sonra 2 tane mamule dönüşüyor. Birincisi çekirdeğin içi diye tabir ettiğimiz ürün kuruyemiş sektörünün en önemli kabukluların lokomotifinde yer alıyor. Geriye kalan çekirdeğin kabuğunun büyük bir bölümünü de yakacak sektöründe kullanıyoruz. Daha doğrusu bu alanda tercih ediliyor. Bunun dışında kısmen kozmetik sanayide kısmen de tank palet fabrikalarında tankların yüzeylerini parlatmada kullanılıyor. Ama son zamanlarda aktif karbon üretiminde kullanılması için çok büyük bir çalışma var. Bunu da zamanla göreceğiz” dedi.