Süper Lig’de 2’de 2 yaparak çıkış başlatan Yeni Malatyaspor’un tecrübeli teknik patronu Marius Sumudica, Radyospor’a verdiği röportajda Doğu Anadolu ekibine gelmeden önce birçok kulüpten teklifler aldığını söyledi. Teklifi kabul etmeden önce Malatya ile ilgili olumlu referanslar aldığını sözlerine ekleyen Sumudica, “Yeni Malatyaspor’u tercih etmekle doğru adım attım” dedi.

Yeni takımıyla hedefleri olduğunu kaydeden Sumudica, “Hiçbir şekilde manipülasyonlara gelmeyeceğiz. Benimle ilgili olumsuz olan bütün düşünceleri değiştireceğim. Dışarıdaki söylentiler ve daha önce yapmış olduğum hareketlerle anılmak istemiyorum. Yeni Malatyaspor’a gelmeden önce birçok kulüpten teklif aldım. Sayın Başkanımız Adil Gevrek ve ekibiyle görüştükten sonra onlara karşı güven hissettim. Malatya şehri ve takımıyla ilgili de olumlu referanslar almıştım ve tercihimi yaptım” ifadelerine yer verdi. Kendisiyle ilgili olumsuz olan bütün düşünceleri değiştireceğini sözlerine ekleyen Rumen hoca konuşmasına şöyle devam etti: “Dışarıdaki söylentiler ve daha önce yapmış olduğum hareketlerle anılmak istemiyorum. Daha çok takımıma odaklanmak istiyorum. Bu sezon Yeni Malatyaspor’daki başarılarımla konuşulacağım. Bundan sonra takımımla birlikte sadece hedeflerimize odaklanacağız”

Türk mutfağını çok beğendiğini söyleyen Sumudica, “Türk mutfağı zengin ve güzel lezzetlere sahip. Türk mutfağını beğeniyorum. Kayseri’de sucuk, pastırma ve mantı yiyordum. Gaziantep’te ise kebap, baklava ve fıstık yiyordum. Şimdi Malatya’dayım ve kayısı yiyorum. Kayısı bana enerji veriyor. Türkçe ile Rumence birbirine benzer diller; kayısı, çarşaf ve perde kelimeleri ortak kelimelerimiz.” açıklamasını yaptı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ